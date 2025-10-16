В Бишкеке открывается персональная выставка художника Ислама Доорова

В Бишкеке 17 октября открывается персональная выставка художника Ислама Доорова «Абзац». Об этом сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Персональная выставка «Абзац» как новый этап в жизни молодого талантливого художника Ислама Доорова.

«Абзац» — это уже третья персональная выставка в творчестве Доорова, знаменующая собой, по словам автора, новый этап в его жизни и творчестве. Посетителей ожидает знакомство с экспрессивными и сюрреалистичными полотнами художника. Картины Ислама Доорова наполнены глубокими переживаниями, искренностью, сильными чувствами и даже откровенностью.

Фото ИЗО

Ислам Дооров, уроженец Баткенской области и младший научный сотрудник КНМИИ имени Г.Айтиева, является участником международных выставок, а его работы находятся в частных коллекциях по всему миру.

Творчество Доорова не ограничивается живописью — он также пишет стихи и рассказы, в которых находят отражение те же искренность и глубина. На открытии выставки художник прочтет некоторые из своих текстов.