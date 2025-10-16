20:53
Общество

Минэнергетики провело второй раунд консультаций по проекту Камбаратинской ГЭС-1

Министерство энергетики провело второй раунд национальных консультаций по проекту Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС) Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В консультации приняли участие руководители Министерства энергетики, сотрудники отдела, курирующего проект «Камбаратинская ГЭС-1», специалисты госструктур, представители местных органов власти, национальных и международных общественных организаций, научно-исследовательских учреждений и Национальной академии наук. Среди участников также были эксперты по вопросам безопасности плотин, социального развития, управления пастбищами, охраны культурного наследия, охраны окружающей среды, биоразнообразия и гендерных вопросов.

Целью консультаций на национальном уровне стало информирование общественности о результатах и предложениях проекта ОВОСС, обсуждение возможных экологических и социальных последствий реализации проекта и соответствующих мер по их предотвращению и смягчению, сбор предложений, замечаний и вопросов от заинтересованных сторон, а также обеспечение прозрачности и открытого диалога на всех этапах подготовки проекта в соответствии с международной экологической и социальной практикой.
