Общество

На ТЭЦ Бишкека вновь запущена система очистки дымовых газов

На Бишкекской ТЭЦ в преддверии отопительного сезона возобновлена работа системы сероочистки — экологического оборудования, снижающего выбросы диоксида серы (SO₂) в атмосферу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Система установлена при модернизации энергоблоков и до 2019 года находилась под контролем специалистов китайской компании TBEA. Позже ее эксплуатацию приостановили из-за нехватки квалифицированных кадров и отсутствия переработчиков гипсосодержащего шлама.

Теперь с развитием технологий утилизации и в рамках программы по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, сероочистка вновь введена в строй.

По данным специалистов, установка позволяет улавливать до 96,6 процента сернистых соединений, образующихся при сжигании угля. Это значительно снижает нагрузку на окружающую среду и способствует улучшению качества воздуха в столице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347434/
