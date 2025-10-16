16:14
Общество

Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша

Фото из архива . Мэр города Манаса Эрнисбек Ормоков (справа)

Мэр города Манаса Эрнисбек Ормоков в интервью агентству «Кабар» рассказал подробности конфликта с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, подтвердив, что глава ведомства действительно их «ударил» — его и спикера городского кенеша.

По словам Эрнисбека Ормокова, разногласия начались после выделения 2 миллиардов сомов на развитие города (ранее — Джалал-Абада). Депутаты горкенеша выступили против распределения средств, утверждая, что мэрия не успеет их освоить.

«Мы построили производство, больницы, IT-академию, отремонтировали дороги, закупили технику. Но тогда депутаты сомневались. После этого Камчыбек Кыдыршаевич вызвал нас, как старший, отчитал и даже ударил. Мы не обижаемся, наоборот, благодарны. Значит, где-то сделали что-то не так», — заявил мэр Манаса.

Он отметил, что глава ГКНБ — «строгий и требовательный руководитель», и подчеркнул, что уважает его за принципиальность. «Он не терпит ложь, требует исполнения поручений. Благодаря ему и президенту Садыру Жапарову страна развивается. Мы молимся за их здоровье и долгую жизнь», — сказал Эрнисбек Ормоков.

Ранее Камчыбек Ташиев во время выступления в Сузакском районе сам рассказал, что однажды «отлупил» мэра и спикера горкенеша Джалал-Абада, чтобы прекратить их ссоры и заставить работать. Глава ГКНБ рассказал, что дважды пытался с ними поговорить, в третий раз «отлупил», а в четвертый раз, по его словам, «они могли бы оказаться в тюрьме».
