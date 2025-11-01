С 1 ноября на Мальдивах вступил в силу запрет на табак для целого поколения. Согласно новому положению, «лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее», запрещено покупать, употреблять или продавать любые табачные изделия на территории страны. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения островного государства.

Власти отмечают, что таким образом хотят сформировать поколение, свободное от курения.

Запрет распространяется не только на граждан, но и на туристов. Кроме того, на Мальдивах действует полный запрет на импорт, продажу, хранение и использование электронных сигарет и вейпов для всех, независимо от возраста, уточняет Минздрав.

За продажу табачной продукции несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере 50 тысяч руфий (около 2 тысячи 800 евро). За использование электронных сигарет — 5 тысяч руфий (примерно 280 евро).

Ранее похожий запрет ввела Новая Зеландия, однако менее чем через год новая власть его отменила, чтобы сохранить поступления в бюджет и снизить налоги. Похожие нормы по ограничению табака сейчас разрабатываются и в Великобритании.