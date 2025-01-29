Глава ГКНБ встретился с директором антитеррористической структуры ШОС

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел встречу с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Уларбеком Шаршеевым. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
«У всех нас одна цель — обеспечение межрегиональной безопасности. Антитеррористическая структура ШОС играет ключевую роль в укреплении сотрудничества между государствами. У вас есть многолетний опыт, и мы уверены, что вы продемонстрируете высокие результаты. Кыргызстан готов оказать необходимую поддержку», — заявил Камчыбек Ташиев.
В свою очередь Уларбек Шаршеев поблагодарил его за доверие и поддержку, а также сообщил о предстоящих совместных учениях и мероприятиях в рамках ШОС. Он подчеркнул, что готов приложить все усилия для укрепления международного партнерства и координации между странами.
Отметим, с 1 января 2025 года Уларбек Шаршеев назначен директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.
Что известно о директоре РАТС ШОС
Уларбек Зарлыкович Шаршеев родился 17 февраля 1974 года. Он уроженец Кыргызстана.
В 1996-м окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище.
В 2011 году — Пограничную академию Федеральной службы безопасности России.
Имеет воинское звание генерал-майора.
С 1996 по 2017 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Министерстве обороны и Государственной пограничной службе КР.
В 2017-м назначен председателем Государственной пограничной службы, а затем занимал должность первого заместителя председателя — директора Пограничной службы ГКНБ.
Владеет кыргызским и русским языками. Женат, отец троих детей.