МИД КР предупредил о новых рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило с информационным сообщением для граждан, находящихся в Соединенных Штатах Америки, в связи с усилением иммиграционного контроля в крупных городах США. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
В заявлении отмечается, что федеральные иммиграционные органы проводят мероприятия по проверке иммиграционного статуса иностранных граждан.
Загранучреждения Кыргызской Республики в США находятся в постоянном контакте с компетентными органами и ведут мониторинг возможных случаев задержания граждан КР. В случаях обращения, консульства незамедлительно оказывают консульско-правовую помощь, включая разъяснение прав и обязанностей, а также содействие в получении адвокатской поддержки.
Министерство иностранных дел повторно обратило внимание граждан на необходимость строгого соблюдения миграционного законодательства США.
В целях предотвращения возможных неблагоприятных последствий гражданам Кыргызской Республики рекомендуют:
-
всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и проверять актуальность иммиграционного статуса;
-
воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, демонстрациях и акциях протеста;
-
при контакте с иммиграционными органами сохранять спокойствие, пользоваться правом на адвоката и не подписывать документы без перевода;
-
в случае задержания настаивать на уведомлении консульских учреждений КР.
Контакты для экстренной связи:
- Посольство Кыргызской Республики в США (Вашингтон):
+12024499822, +12022562924. Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Чикаго: +13129942416, +13129293442.
- Электронная почта: kgconsulate.washington@mfa.gov.kg, kgconsulate.chicago@mfa.gov.kg.