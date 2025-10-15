10:23
МИД КР предупредил о новых рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило с информационным сообщением для граждан, находящихся в Соединенных Штатах Америки, в связи с усилением иммиграционного контроля в крупных городах США. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В заявлении отмечается, что федеральные иммиграционные органы проводят мероприятия по проверке иммиграционного статуса иностранных граждан.

Загранучреждения Кыргызской Республики в США находятся в постоянном контакте с компетентными органами и ведут мониторинг возможных случаев задержания граждан КР. В случаях обращения, консульства незамедлительно оказывают консульско-правовую помощь, включая разъяснение прав и обязанностей, а также содействие в получении адвокатской поддержки.

Министерство иностранных дел повторно обратило внимание граждан на необходимость строгого соблюдения миграционного законодательства США.

В целях предотвращения возможных неблагоприятных последствий гражданам Кыргызской Республики рекомендуют:

  • всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и проверять актуальность иммиграционного статуса;

  • воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, демонстрациях и акциях протеста;

  • при контакте с иммиграционными органами сохранять спокойствие, пользоваться правом на адвоката и не подписывать документы без перевода;

  • в случае задержания настаивать на уведомлении консульских учреждений КР.

Контакты для экстренной связи:

  • Посольство Кыргызской Республики в США (Вашингтон): +12024499822, +12022562924.
  • Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Чикаго: +13129942416, +13129293442.
  • Электронная почта: kgconsulate.washington@mfa.gov.kg, kgconsulate.chicago@mfa.gov.kg.
