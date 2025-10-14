Цифровая трансформация аграрного сектора проводится в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асель Кененбаева.

По ее словам, анализ предоставляемых государственных услуг, проведенный ранее, показал: из 26 услуг только 3 были автоматизированы, остальные предоставлялись в бумажном виде.

«То есть предпринимателям, фермерам нужно было физически посещать все наши обслуживающие департаменты, организации и получать необходимые документы. Сегодня идет работа над тем, чтобы почти 80 процентов госуслуг, оказываемых нашим министерством, были оцифрованы. До конца года они будут в полноценном онлайн-режиме. Сейчас также идет разработка агропортала, чтобы облегчить фермерам, предпринимателям доступ к нашим услугам. В ведении министерства пять департаментов, три службы и три института. Это большие блоки, где также требуется автоматизация», — сказала Асель Кененбаева.

Она отметила пять крупных направлений, где необходима оцифровка процессов:

водные ресурсы;

растениеводство;

животноводство;

перерабатывающая промышленность;

инновации.

«Кроме того, оптимизируем процесс работы по взаимодействию с другими государственными органами, в том числе и с госбанками в части получения кредитов сельхозпроизводителями», — добавила замминистра.