Расширили список госорганов, имеющих право проводить проверки в Кыргызстане

Кабинет министров утвердил изменение перечня государственных органов, которые могут проводить проверки органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства.

Решение принято для уточнения и совершенствования действующего порядка контроля и приведения его в соответствие с новыми структурами исполнительной власти.

Теперь в список органов, имеющих право проводить проверки, включены:

Министерство науки, высшего образования и инноваций;

ветеринарная и фитосанитарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Эти органы смогут осуществлять контроль в своих сферах ответственности — от безопасности продуктов животного и растительного происхождения до качества образовательных и научных программ.