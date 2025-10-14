10:46
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Общество

Расширили список госорганов, имеющих право проводить проверки в Кыргызстане

Кабинет министров утвердил изменение перечня государственных органов, которые могут проводить проверки органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства.

Решение принято для уточнения и совершенствования действующего порядка контроля и приведения его в соответствие с новыми структурами исполнительной власти.

Теперь в список органов, имеющих право проводить проверки, включены:

  • Министерство науки, высшего образования и инноваций;
  • ветеринарная и фитосанитарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Эти органы смогут осуществлять контроль в своих сферах ответственности — от безопасности продуктов животного и растительного происхождения до качества образовательных и научных программ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347078/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Новый запрет от ГНС. Кого коснется
У Минздрава нет рычагов влияния на недобросовестные частные клиники
В Бостери прошли проверки объектов общественного питания
Минфин КР наделили новыми полномочиями. Что изменится?
Минприроды выписало штрафов на более чем 34 миллиона сомов за полгода
Общепит в Бишкеке. Санврачи проводят плановые и рейдовые проверки
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил объекты строительства в Ленинском районе
Мэр Бишкека проинспектировал рынок «Кудайберген» и выявил ряд нарушений
Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и предупреждает уклонистов
Штрафы на 7 миллионов и 25 пострадавших. Как в Бишкеке проверяют общепит
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
13&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
14 октября, вторник
10:44
Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 15-20 минут — Трамп Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 1...
10:34
ЦИК создает рабочую группу по организации выборов для кыргызстанцев за рубежом
10:30
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
10:29
Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена
10:26
Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля