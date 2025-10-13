В Бишкеке открывается выставка, посвященная 190-летию Чокана Валиханова

В Бишкеке 15 октября состоится художественно-документальная выставка «Известные казахи Кыргызстана», созданная по мотивам одноименного журнала, посвященного выдающимся представителям казахского народа, внесшим значительный вклад в развитие Кыргызстана. Выставка посвящена 190-летию Чокана Валиханова. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Экспозиция объединяет портреты 37 известных личностей — врачей, педагогов, инженеров, артистов, государственных деятелей и тружеников, чьи судьбы стали неотъемлемой частью истории страны. Через образы героев посетители смогут увидеть, как личные истории казахов Кыргызстана вплетены в общую ткань культурного и исторического развития республики.

Особое место в экспозиции занимает раздел, посвященный Чокану Валиханову (1835–1865) — великому ученому, путешественнику, востоковеду и художнику. Его научное и художественное наследие стало важнейшим источником знаний о народах Центральной Азии, в том числе о кыргызах. На выставке представлены оригинальные и репродукционные работы Валиханова, выполненные им в кыргызских кочевьях в середине XIX века: зарисовки кочевок, портреты знатных кыргызов, изображения горных пейзажей и озера Иссык-Куль. Эти рисунки считаются первыми произведениями изобразительного искусства, посвященными Кыргызстану и его народу.

Выставка «Известные казахи Кыргызстана» подчеркивает глубокие исторические и культурные связи между казахским и кыргызским народами, которые на протяжении веков жили бок о бок, разделяя общее пространство Великой степи. Их объединяют родственные языки, схожие обычаи, кочевая культура и уважение к общим духовным истокам.