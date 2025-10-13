20:35
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Общество

Из России должны уехать 770 тысяч мигрантов — спикер Госдумы

Созданная система высылки нелегальных мигрантов способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами законов РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX, пишет rg.ru.

Спикер напомнил, что месяц назад, 10 сентября, закончился срок пребывания в России иностранных граждан, сведения о которых внесены в реестр контролируемых лиц — базу данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны.

В реестр включаются лица, у которых:

  • отсутствуют необходимые документы или справки для оформления миграционного статуса или гражданства;
  • отсутствует регистрация по месту пребывания или жительства;
  • нарушены сроки прохождения обязательных процедур, включая ежегодное медицинское обследование на предмет опасных заболеваний, а также прохождение процедуры дактилоскопии и фотографирования;
  • не продлен патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Володин привел данные о том, что Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев 2025 года выдворила из страны около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. На 1 сентября в реестре контролируемых лиц находилось около 770 тысяч мигрантов, треть из которых составляли женщины и дети.

В отношении этих лиц теперь действует новый миграционный режим — высылка, которая предусматривает расширение мер контроля и ограничение отдельных прав. Им запрещено:

  • получать водительские права и управлять транспортными средствами;
  • приобретать или продавать автомобили и недвижимость;
  • заключать брак;
  • открывать счета, переводить деньги и распоряжаться сбережениями в банках.

Все мигранты, не узаконившие свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае им грозит принудительное выдворение с наложением штрафа, предупредил спикер. После этого въезд в Россию для них будет закрыт на срок не менее пяти лет.

Созданная система, по его оценке, способствует упорядочиванию миграционной сферы и контролю за соблюдением иностранными гражданами российских законов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347032/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
Мигранты в России попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство
Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси, как к своим людям
Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
В США ограничили выдачу прав для мигрантов — водителей грузовиков
В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
Президент России предложил подумать над отменой патентов для мигрантов
В России тестируют мобильное приложение «Амина» для учета иностранцев
Приложение «Амина» для мигрантов в Москве. МИД КР рассказал, как им пользоваться
Невидимые проблемы миграции: жизнь кыргызской диаспоры в Чехии
В России предложили ограничить въезд детей-иностранцев без родителей
Популярные новости
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
13&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Мэрия Бишкека призывает горожан соблюдать ограничения на&nbsp;продажу рассыпного угля Мэрия Бишкека призывает горожан соблюдать ограничения на продажу рассыпного угля
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
20:26
Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манас Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме стату...
20:21
Китай построил ферму солнечных панелей размером с половину Москвы
20:05
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
19:49
Из России должны уехать 770 тысяч мигрантов — спикер Госдумы
19:47
Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов ряда стран