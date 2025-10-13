Созданная система высылки нелегальных мигрантов способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами законов РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX, пишет rg.ru.

Спикер напомнил, что месяц назад, 10 сентября, закончился срок пребывания в России иностранных граждан, сведения о которых внесены в реестр контролируемых лиц — базу данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны.

В реестр включаются лица, у которых:

отсутствуют необходимые документы или справки для оформления миграционного статуса или гражданства;

отсутствует регистрация по месту пребывания или жительства;

нарушены сроки прохождения обязательных процедур, включая ежегодное медицинское обследование на предмет опасных заболеваний, а также прохождение процедуры дактилоскопии и фотографирования;

не продлен патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Володин привел данные о том, что Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев 2025 года выдворила из страны около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. На 1 сентября в реестре контролируемых лиц находилось около 770 тысяч мигрантов, треть из которых составляли женщины и дети.

В отношении этих лиц теперь действует новый миграционный режим — высылка, которая предусматривает расширение мер контроля и ограничение отдельных прав. Им запрещено:

получать водительские права и управлять транспортными средствами;

приобретать или продавать автомобили и недвижимость;

заключать брак;

открывать счета, переводить деньги и распоряжаться сбережениями в банках.

Все мигранты, не узаконившие свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае им грозит принудительное выдворение с наложением штрафа, предупредил спикер. После этого въезд в Россию для них будет закрыт на срок не менее пяти лет.

Созданная система, по его оценке, способствует упорядочиванию миграционной сферы и контролю за соблюдением иностранными гражданами российских законов.