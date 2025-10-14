Смертная казнь как цикл насилия: Кыргызстан примеряет очень тяжкую ношу

Широкое обсуждение вопроса о введении смертной казни в Кыргызстане продолжается. На днях журналисты 24.kg тоже провели опрос на улицах Бишкека. Мнения ожидаемо разделились. Одни выступают категорически против, другие, наоборот, поддерживают инициативу президента страны.

Свое слово сказали и правозащитники. Equality Now и «Бир Дуйно Кыргызстан» распространили совместное заявление и призвали власти республики отказаться от идеи вернуть исключительную меру наказания. Свою позицию они объяснили тем, что преступления с помощью встречного убийства, но уже от лица государства, все равно не предотвратить.

Эксперты также принимают участие в дискуссии. Кто-то говорит: «Давайте казнить», а кто-то, напротив, опасается, что могут пострадать невиновные.

Аргумент, что с помощью смертной казни проблему не решить, разделяют многие. Ведь судебная система КР остается несовершенной и риск ошибочного приговора высок.

Какова процедура возвращения смертной казни, какие репутационные потери понесет страна за односторонний выход из международного пакта, предусматривающего абсолютный запрет на смертный вердикт, и готово ли государство к монополии на убийство, в материале 24.kg.

Пусть решит народ Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов ранее опубликовал интервью Садырa Жапаровa, в котором дан комментарий о возможном возвращении смертной казни в Кыргызстане.

Поводом, напомним, стала трагическая гибель 17-летней Айсулуу Мукашевой, убитой с особой жестокостью в конце сентября. Именно общество, как уточнил глава государства, потребовало усилить ответственность за преступления против женщин и детей.

По словам Садырa Жапаровa, он лично взял расследование под контроль и поручил администрации подготовить изменения в законы для ужесточения наказания.

Президент отметил, что количество преступлений, связанных с убийствами и изнасилованиями несовершеннолетних и женщин, растет, и «обычные» сроки заключения уже не останавливают преступников.

Мы не будем решать этот вопрос в одиночку. Будем советоваться с народом. Вопрос может быть вынесен на всенародный референдум. Если большинство поддержит, тогда потребуется вносить изменения в Конституцию и законы, а также пересматривать международные обязательства. Садыр Жапаров

Как пояснила юрист Таттубубу Эргешбаева, Кыргызстан ратифицировал в 2007 году факультативный протокол, именуемый Пактом о политических и социальных правах.

«Согласно этому документу, смертная казнь не является допустимой в отношении всех видов преступлений. То есть тюрьма и пожизненное заключение должны рассматриваться как альтернативная мера наказания. Соответственно, даже хирургическая кастрация не предусмотрена как мера ответственности. Это первое.

Второе — в статье 25 Конституции сказано, что смертная казнь не должна применяться. То есть раз эта норма есть в Основном законе, то необходимо по инициативе главы государства либо группы из 300 тысяч избирателей пролоббировать внесение изменений в Конституцию страны, и потом парламент должен двумя третями голосов одобрить в режиме трех чтений это предложение. Далее законопроект отправляется на подпись президенту. Если он подписывает, то документ выносится на референдум», — рассказала она.

Назначается всенародное голосование, и кыргызстанцы на референдуме решают, вводить смертную казнь или нет.

И если внутренняя процедура вопросов не вызывает, она в принципе понятна и логична, то как быть с международными обязательствами и каковы могут быть последствия для республики?

Запретить нельзя позволить

Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк высказался по поводу инициативы президента Кыргызстана вернуть высшую меру наказания.

По его словам, смертной казни нет места в 2025 году. Она посягает на человеческое достоинство, ожесточает общество и подрывает систему правосудия.

Смертная казнь доказала свою несостоятельность как средства сдерживания преступности. Путь к защите общества лежит не через казни, а через сильные институты и подотчетность. Фолькер Тюрк

Таттубубу Эргешбаева уточняет, что пакт, ратифицированный в 2007-м КР, не предусматривает механизмов выхода в одностороннем порядке.

«То есть предполагается, что государство принимает на себя обязательство. Если даже у нас сейчас Конституцию поменяют и вернут смертную казнь, международные организации, особенно Генеральная Ассамблея ООН по правам человека, может направить дипломатическую ноту, где будет говориться, что Кыргызстан не соблюдает рамочные нормы международного законодательства и вносит изменения в Основной закон вопреки стандартам международного права. Возможно, это повлияет на какие-то рейтинги в ООН, других правовых институтах. Сократятся, вероятно, гранты или какие-то займы.

Но сказать точно я, разумеется, не могу, какие возможны последствия. Одно понятно — если власти той или иной страны захотят вернуть смертную казнь, по факту запретить это сделать никто не может. Конечно, на имидже этот шаг отразится и какие-то репутационные потери будут. Поэтому надо смотреть, как международное сообщество воспримет возвращение самого жестокого типа наказания», — пояснила она.

К слову, прецедентов на повторное введение смертной казни современный мир не знает.

Последний подобный случай произошел 400 лет назад. В 1786-м смертная казнь отменена в Тоскане, а спустя два года, в 1788-м, — в Австрии. Вскоре, однако, в этих государствах казнить стали снова. В Тоскане — в 1790 году, в Австрии — в 1795-м.

Право на казнь

Казнь издревле была публичным зрелищем, призванным устрашить население и подтвердить мощь государства или религиозных институтов. То есть это было не просто лишение жизни, а акт максимального унижения.

Смертная казнь в СССР прошла сложный путь: от формальной отмены после революции 1917 года (и восстановления уже в 1918-м для борьбы с контрреволюцией. — Прим. 24.kg) до чудовищного масштаба репрессий 1937-1938 годов, когда выносили смертные приговоры тысячам людей в день, часто без элементарного следствия. После кончины Иосифа Сталина применение смертной казни сократилось, но сохранялось за особо тяжкие преступления вплоть до распада Союза.

Что касается методов кары для преступников, то они тоже претерпели изменения. Эволюция в сторону «гуманизации» началась в эпоху Просвещения. Идею заложили два мыслителя, предшественника криминологической науки Чезаре Беккариа и Шарль Луи де Монтескье. Они высказались о недопустимости излишней жестокости государства.

Та же гильотина позиционировалась как быстрый и безболезненный способ казни, доступный для всех сословий. Меч и топор были привилегиями для дворянского сословия. Простолюдинов вешали.

Инновации используют в США. Последний вид казни, применяемый в некоторых штатах и по сей день, — смертельная инъекция, которая появилась в 1977 году. До нее преступников сажали на электрический стул или отправляли в газовую камеру. Все эти способы преследовали цель свести к минимуму физические страдания приговоренного и сделать процесс более «клиническим», можно сказать, стерильным. Впрочем, этических вопросов эти методы не снимали.

Сегодня в большинстве стран, где сохранилась смертная казнь, осужденного к высшей мере либо расстреливают, либо делают ему смертельный укол.

Однако попытки усовершенствования продолжаются. В 2024-м в Алабаме (один из штатов наряду, где разрешена смертная казнь. — Прим. 24.kg) приговоренного умертвили с помощью азота. Так называемая азотная асфиксия — способ, применяемый при эвтаназии. Но он вызвал новые споры. Противники такого метода заявили, что жестокость в этом случае не физическая, а психологическая.

Глобальная карта применения смертной казни демонстрирует четкий, хотя и не линейный тренд к отмене. Аболиционизм (полная отмена) или де-факто отмена, когда законы есть, но казни не проводятся десятилетиями, стали нормой для Европы, Южной Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии и значительной части Африки. То есть некоторые государства отменили казнь за все преступления, другие — только за общеуголовные, сохраняя ее для особых обстоятельств, например, военного времени.

В противовес этой тенденции группа стран не только сохраняет, но и активно применяет высшую меру. Смертная казнь в Китае остается государственной тайной. Официальная статистика не публикуется. Казни применяются за широкий спектр преступлений — от убийства и наркоторговли до коррупции.

В Иране, помимо «обычных» преступлений (убийства, наркотики), казнят за «враждование против Бога» (мохаребе), «распространение коррупции на земле» (мофсед-фель-арз) и преступления против нравственности (супружеская измена, гомосексуальность). Широко практикуются публичные казни.

Как отмечают эксперты, смертная казнь остается одним из самых острых морально-этических и правовых споров современности из-за полярности позиций. Последняя обусловлена фундаментальными различиями в понимании справедливости, цели наказания и роли государства.

Очень сложный выбор

Таттубубу Эргешбаева подчеркнула еще один аспект.

«Меня, как юриста, волнует, к примеру, будут ли внесены изменения в статью 25 Конституции Кыргызстана, но при этом не будет конкретной детализации, за какие именно преступления может быть введена смертная казнь. Если только за убийство и изнасилование женщин и детей, то это правильно», — сказала она.

Но если будет просто обобщение — «за особо тяжкие преступления», то тогда под эту градацию через дальнейшее внесение изменений в Уголовный кодекс могут попасть статьи «Шпионаж», «Попытка госпереворота» и так далее. А это очень опасный прецедент. Таттубубу Эргешбаева

В связи с чем уместно будет вспомнить исследование Чезаре Ломброзо и Карла Миттермайера о принципе возмездия (Retribution. — Прим. 24.kg) и справедливости.

Ученые объясняют, почему сторонники смертной казни считают, что за особо тяжкие преступления единственной адекватной и справедливой мерой является лишение жизни преступника.

Они интерпретируют принцип «око за око» как восстановление морального баланса. В обществах с сильными коллективистскими или религиозными традициями, как в некоторых штатах США, странах Ближнего Востока или Азии, этот аргумент резонирует особенно сильно.

«Казнь гарантирует, что опасный преступник никогда больше не совершит преступления. Этот аргумент актуален в случаях тех же серийных убийц, где риск побега или освобождения пусть и гипотетический, считается неприемлемым», — отмечают в своих работах Чезаре Ломброзо и Карл Миттермайер.

В более поздний период, когда смертную казнь заменили пожизненным заключением, противники такой альтернативы отмечали — содержание заключенного на протяжении десятилетий обходится налогоплательщикам значительно дороже, чем приведение в исполнение смертного приговора.

Есть еще гипотеза, что угроза смертной казни удерживает потенциальных преступников от совершения тяжких преступлений. К слову, этот аргумент часто используется властями Сингапура или Саудовской Аравии. В этих государствах рекордно низкий уровень преступности. Естественно, управленцы связывают это с суровостью наказаний.

Но все эти плюсы перевешивает один очень существенный минус. Это риск необратимости судебной ошибки. Нет ни одной страны с совершенной судебной системой.

Факты могут быть сфальсифицированы, свидетели — лгать или ошибаться, защита — неэффективна, доказательства (включая ДНК) утрачены или неправильно интерпретированы. С 1973 года в США более 190 человек освобождены со «смертного ряда» после доказательства их невиновности.

История знает чудовищные примеры несправедливых казней, таких как дело Не Шубиня в Китае. Он казнен в 1995-м, реабилитирован посмертно только в 2016 году.

В пользу неприменения смертной казни говорит и подавляющее большинство криминалистических исследований, включая масштабные работы ООН и ведущих университетов. Их авторы не нашли убедительных доказательств того, что смертная казнь сдерживает преступность эффективнее, чем пожизненное заключение.

«Преступники часто действуют в состоянии аффекта, под влиянием наркотиков или не рассчитывают быть пойманными. Опыт государств, отменивших казнь, не показал всплеска тяжких преступлений», — подчеркивают эксперты.

Иными словами, санкционированное страной убийство даже как наказание снижает ценность человеческой жизни в глазах общества. Оно не исцеляет боль жертв, а создает новых — родственников казненного. Готов ли Кыргызстан к такому циклу насилия — вопрос открытый.