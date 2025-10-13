Борьба со смогом. Утепление домов снижает потребление угля

Комплексное утепление домов снижает потребление угля, что в итоге может привести к улучшению качества атмосферного воздуха. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил инженер-эксперт по энергоэффективности Жаныбек Кулумбетов.

По его словам, вопрос борьбы со смогом поднимается ежегодно активно в осенне-зимний период, хотя о нем нужно говорить круглый год.

«Вокруг Бишкека расположено около 70 новостроек, и около 70 процентов из них отапливаются в первую очередь углем. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, твердое топливо местное и обходится чуть дешевле, чем другие энергоресурсы. При этом большинство домов нуждается в улучшении тепловых условий, надо переходить на комплексное утепление», — сказал Жаныбек Кулумбетов.

Он привел в пример Монголию, где обеспечили дома качественными котлами, а в ночное время электроэнергию предоставляли бесплатно.

«Конечно, у нас таких ресурсов недостаточно, но мы предлагаем другие варианты решения вопроса. В первую очередь нужно утеплить частные дома. Энергоэффективные здания потребляют меньше энергоресурсов. В прошлом году мы реализовали один проект — выбрали 12 домов женщин, нуждающихся в поддержке (10 в Бишкеке, 2 в Оше), и утеплили. В результате у них в два раза уменьшилось потребление электроэнергии, а два-три дома практически не использовали уголь. Таким образом можем улучшить ситуацию в целом по городу при максимальном охвате», — добавил Жаныбек Кулумбетов.

Он отметил, что тепловые насосы могут служить альтернативой печному отоплению.

