Офтальмологи из Китая проведут бесплатные операции в городе Ош

Офтальмологи из Китая проведут бесплатные операции в Оше. Об этом сообщает Ошская межобластная объединенная клиническая больница.

По ее данным, в рамках проекта «Экспресс здоровье — яркое путешествие» в медучреждение прибыли офтальмологи из Китайской Народной Республики. Они проведут бесплатные операции для пациентов южных регионов Кыргызстана, страдающих катарактой и глаукомой.

С 11 по 23 октября планируется провести около 300 бесплатных операций.

Напомним, китайские доктора приезжают в КР не первый раз.