В школах и детсадах Кыргызстана проводят исследование по насилию и защите детей

Министерство просвещения проводит национальное исследование, посвященное вопросам профилактики насилия и защиты детей в детских садах, школах, профессиональных лицеях и организациях дополнительного образования Кыргызстана.

По данным ведомства, в рамках национального исследования состоялось совещание с участием представителей соответствующих ведомств и организаций.

На встрече представлены сведения о проводимой работе по регулированию воспитания детей, их защите и профилактике насилия в образовательных учреждениях, а также обсуждены вопросы взаимодействия государственных, муниципальных органов и общественных институтов в этом направлении.

По итогам национального исследования разработают соответствующий документ, направленный на совершенствование системы воспитания детей и подростков в образовательных организациях, а также на профилактику всех видов правонарушений и насилия.