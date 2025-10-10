11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Западной, Ялтинской, Курманджан Датки;
- 9.00-17.00 — село Верхний Орок (улица Садырбаева), жилмассив «Тынчтык»;
- 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Солнечный, улицы Трудовая, Курманалиева, Дружбы, Мира).
2Чуйская область
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село имени Курманалиева (улицы Гагарина, Рассвет);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Эркин-Тоо, Проектируемая, Ала-Тоо, контур № 498, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Байсуу, Береке, Дыйканбаева, Берен, Жетиген, Катиева, Линия, Жакшылык, Таштанбек, Ак-Илбирс, Ак-Кайым, Жаштык, Каттообек, Ак-Жол, Анаралы-Ата, Балбаева, Гулматов, Ийгилик, Сагын, Эргеш-Ата, Тилектеш, Тоголон-Ата, Аксы, Ынтымак, Жанузак уулу М., Жаны-Куч, Базаралы, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Талас, Ак-Тал, Биримдик, Жолдубаев, Арашан, Машрап кызы Сонун, Медер, Чокморова, Чингиза Айтматова, Ыйман, Абдыкыяз, Сагын, Ак-Буура)).