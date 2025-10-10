Изменение климата. Кто представит Кыргызстан на COP-30 в Бразилии

На COP-30 в бразильском Белеме делегацию от Кыргызстана составят: заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, специальный представитель президента КР по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова и министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев. Об этом стало известно сегодня на национальном климатическом диалоге в Бишкеке.

Эдиль Байсалов напомнил, что на COP-29 в Баку (Азербайджан) Кыргызстан был с большой делегацией — участвовали президент страны, профильные министерства, гражданское общество, неправительственные организации. У республики был отдельный павильон.

«До Бразилии мало какая птица долетит через океан, но в следующем году мы с еще большими усилиями, еще большей командой, всем нашим аулом поедем в замечательный Стамбул (Турция). Наша делегация активно поддерживает кандидатуру этого города», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что Конференция ООН по вопросам изменения климата является высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Эти мероприятия стартовали в 1995 году и сначала представляли из себя небольшие рабочие сессии. Со временем они вошли в число крупнейших форумов, созываемых под эгидой ООН и других международных организаций.