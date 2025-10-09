10:13
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

В МЧС подвели итоги работы за девять месяцев и оценили ущерб от ЧП

За девять месяцев 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысячи 286 чрезвычайных происшествий, в результате которых погибли 243 человека. Такие цифры озвучены на коллегии МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, общий материальный ущерб составил 1 миллиард 551 миллион 27 тысяч сомов, количество ЧП выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.  Спасатели спасли 342 человека.

В МЧС также сообщили, что с начала года в Кыргызстане зафиксировано десять чрезвычайных ситуаций. Это на 92 процента меньше, чем за девять месяцев прошлого года. В них погибли 16 человек, материальный ущерб составил 45 миллионов 580 тысяч сомов (на 96 процентов меньше, чем в 2024-м).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346498/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым риском
Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана
В Кыргызстане ожидаются заморозки и снегопады 1-2 октября
В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
МЧС предупреждает: с 17 по 19 сентября в Кыргызстане возможны подтопления
В Бишкеке загорелся дом из контейнеров, на месте работают пожарные расчеты
Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
На Иссык-Куле за три дня изъято более 15 километров сетей
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
10:11
Выход из черного списка ЕС: авиация Кыргызстана ждет решения в 2026 году Выход из черного списка ЕС: авиация Кыргызстана ждет ре...
10:00
Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана (часть I)
09:51
Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первой фазе мирного плана
09:41
О правилах кибергигиены рассказали в Госагентстве по защите персональных данных
09:40
Управление по борьбе с налоговыми преступлениями создадут в ГНС Кыргызстана