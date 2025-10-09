В МЧС подвели итоги работы за девять месяцев и оценили ущерб от ЧП

За девять месяцев 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысячи 286 чрезвычайных происшествий, в результате которых погибли 243 человека. Такие цифры озвучены на коллегии МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, общий материальный ущерб составил 1 миллиард 551 миллион 27 тысяч сомов, количество ЧП выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Спасатели спасли 342 человека.

В МЧС также сообщили, что с начала года в Кыргызстане зафиксировано десять чрезвычайных ситуаций. Это на 92 процента меньше, чем за девять месяцев прошлого года. В них погибли 16 человек, материальный ущерб составил 45 миллионов 580 тысяч сомов (на 96 процентов меньше, чем в 2024-м).