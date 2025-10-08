23:10
Общество

Аэропорты Кыргызстана обслужили 4,5 миллиона человек за девять месяцев 2025 года

Президент Садыр Жапаров с руководством ОАО «Аэропорты Кыргызстана» осмотрел обновленную взлетно-посадочную полосу международного аэропорта «Манас» и современную аэродромную технику. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Председатель правления «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов рассказал, что в структуре ОАО 11 действующих аэропортов в разных регионах республики и тысячи профессионалов, объединенных одной целью: сделать перелеты по стране и за ее пределы удобными, безопасными и доступными.

«2025 год стал для нас особенным. Мы завершили масштабную модернизацию всех региональных аэропортов и вновь открыли ворота в небо в Нарыне и Казармане. Это огромный шаг вперед — теперь каждая область страны имеет доступ к современному авиасообщению», — сообщил Манасбек Самидинов.

По его словам, идет строительство новых аэропортов в Джалал-Абаде, Оше и на Иссык-Куле. В «Манасе» началась реконструкция аэровокзала — он станет больше на 18 тысяч квадратных метров. Полностью обновлена взлетно-посадочная полоса, а впереди — реконструкция полосы в Оше.

«После завершения этих работ два крупнейших аэропорта страны оснастят светосигнальными системами III категории, что позволит принимать и отправлять самолеты даже в сложных погодных условиях», — отметил Манасбек Самидинов.

За девять месяцев 2025 года аэропорты Кыргызстана обслужили более 4,5 миллиона пассажиров и свыше 38 тысяч рейсов.

Компания «Манас Менеджмент» обработала 20 тысяч тонн грузов. Государственная авиакомпания Asman Airlines отметила первый год работы. За это время она перевезла более полумиллиона пассажиров, связала все 11 аэропортов страны и вышла на международные маршруты. Команда компании выросла до 158 специалистов, а доход увеличился с 5 до 546 миллионов сомов.

«Особенно радует, что в авиацию возвращаются национальные кадры. Если раньше у нас был только один кыргызстанский командир, то сегодня их уже девять, а более 15 пилотов прошли обучение за рубежом — в Австрии, Эфиопии и Индии. Флот Asman Airlines насчитывает три воздушных судна, и уже в 2026 году мы ждем новые Airbus A320 и четвертый Dash Q-400», — рассказал Манасбек Самидинов.

«Все эти достижения стали возможны благодаря системной государственной поддержке», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346496/
