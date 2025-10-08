21:36
Общество

Запрет на рассыпной уголь: в Бишкеке проводят рейды и разъяснительную работу

В Бишкеке прошел рейд по информированию предприятий о запрете продажи и использования рассыпного угля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По данным ведомства, акция прошла под координацией отдела охраны атмосферного воздуха. В ней участвовали сотрудники регионального управления Службы экологического и технического надзора по городу Бишкек и Аламединскому району и Департамента экологического мониторинга.

Специалисты напомнили, что постановлением кабинета министров от 6 октября 2025 года запрещены ввоз, хранение, продажа и использование рассыпного угля фракцией 0–13 миллиметров, за исключением поставок на предприятия теплоснабжения.

Предприятиям, занимающимся продажей топлива, рекомендовано строго соблюдать требования законодательства. В ходе мероприятия сотрудники взяли образцы угля для лабораторных исследований на предмет радиационной безопасности.

В министерстве отметили, что подобные рейды и разъяснительные акции продолжатся. Их цель — улучшить качество атмосферного воздуха, сократить распространение вредных веществ и пыли, образующихся при сгорании мелкофракционного угля, и минимизировать негативное воздействие на здоровье граждан и окружающую среду.
