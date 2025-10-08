Запрет на рассыпной уголь: в Бишкеке проводят рейды и разъяснительную работу

В Бишкеке прошел рейд по информированию предприятий о запрете продажи и использования рассыпного угля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.
По данным ведомства, акция прошла под координацией отдела охраны атмосферного воздуха. В ней участвовали сотрудники регионального управления Службы экологического и технического надзора по городу Бишкек и Аламединскому району и Департамента экологического мониторинга.
Предприятиям, занимающимся продажей топлива, рекомендовано строго соблюдать требования законодательства. В ходе мероприятия сотрудники взяли образцы угля для лабораторных исследований на предмет радиационной безопасности.
В министерстве отметили, что подобные рейды и разъяснительные акции продолжатся. Их цель — улучшить качество атмосферного воздуха, сократить распространение вредных веществ и пыли, образующихся при сгорании мелкофракционного угля, и минимизировать негативное воздействие на здоровье граждан и окружающую среду.