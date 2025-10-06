17:44
Общество

Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

О присуждении премии «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности» стало известно сегодня.

Три ученых выбраны «за их открытия в области периферической иммунной толерантности». Они заложили основу для новой области исследования.

«Мощная иммунная система организма должна регулироваться, иначе она может атаковать наши собственные органы», — говорится в сообщении.

Благодаря их работе в разработку пошли новые методы лечения, например, рака и аутоиммунных заболеваний.

Сейчас размер премии составляет 11 миллионов шведских крон (около 900 тысяч евро). Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности 115 раз. До 2024 года включительно ее лауреатами становились 229 человек.

Нобелевский комитет — организация, которая выбирает кандидатов для Нобелевской премии. Всего существует пять Нобелевских комитетов, которые отбирают кандидатов по одному из пяти направлений, учрежденных ученым Альфредом Нобелем, в честь которого названа премия.

Над премиями в области химии, физики, физиологии и медицины, а также литературы работают комитеты из Шведской королевской академии наук, Шведской академии и Каролинского института. Они не определяют победителя, а только выдвигают кандидатов. Решение о присуждении Нобелевской премии принимается на более широком собрании в перечисленных научных институтах.

Нобелевскую премию мира вручает Норвежский Нобелевский комитет. Он является частью Норвежского Нобелевского института и занимается как отбором кандидатов, так и определением лауреата.
