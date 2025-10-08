В селе Гавриловка Чуйской области появится новый парк

Архитекторы Сокулукского районного управления градостроительства и архитектуры подготовили эскизный проект нового парка в селе Гавриловка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства.

Согласно проекту, земельный участок планируется перевести из категории пастбищ в зону общественного парка.

Как уточняют в ведомстве, цель инициативы — создать экологически чистое и благоустроенное пространство для отдыха жителей. В будущем парке появятся зеленые зоны, прогулочные дорожки, места для отдыха и досуга.

В Минстрое отмечают, что реализация проекта будет способствовать улучшению городской среды и повышению качества жизни населения района.