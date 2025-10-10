В Бишкеке 10 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Ой-Терскен, Ахунбаева, 7 Апреля, Жени-Жок, Кок-Жар, Конорчок);

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 8;

9.30-17.30 — отрезки улиц Целиноградской, Лермонтова, Шуберта;

13.00-16.00 — отрезки улиц Токомбаева, Жукеева-Пудовкина;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак -Ордо» (улицы Ак Булак, Тулпар, Чынар), отрезки улиц Чуй- 49-50-51-52-53-54-55, Профессора Зимы, Площадь;

9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дома № 62, 64, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак Марал, Чортекова, Ахунбаева, 27 линия), отрезки улиц Дэн Сяопина, Бородина, переулки Карульский, Оттукский, жилмассивы «Чон-Арык» (улица Семетей), «Ала-Арча» (улицы Горная, Баха);

12.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Солтон Сары);

14.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Садырбаева, Кунназарова, 27-я;

15.00-17.00 — жилмассив «Ак -Ордо» (улицы Бар Булак, Талант, Бугу-Эне);

9.00-18.00 — село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Жаштык, Мыскал, Умут-8-14-15), село Маевка (улицы Набережная, Тепличная, Полевая, Ала-Арчинская, Садовая, Молодежная, Набережная, Арычная, Новая, Полевая, Молодогвардейская, Садовая, Октябрьская, Ала-Арчинская, Курманалиева, 8-Марта, Тепличная, средняя школа);

13.00-18.00 — жилмассив «Щербакова» (улицы Улукман, Залкар), улица Лумумбы, дом № 78.

У кого намечается той

Бектен Бекболотов

Родился 10 октября 1973 года. Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Жаркынбек Максутов

Родился 10 октября 1980 года. Директор ГП «Ала-Тоо Резорт» при управлении делами президента КР.

Памятные даты

Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе всемирной федерации с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения расстройств.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями, каждый второй в мире имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью, или Всемирный день против смертной казни. Он учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни с целью сокращения количества таких приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирная коалиция создана в 2002 года в Риме. Ее глобальная цель — отмена смертных приговоров и казней во всех странах, где высшая мера наказания является законной.

Запуск социальной сети «ВКонтакте»

Альфа-версия «ВКонтакте» начала функционировать летом 2006 года. С сентября началось бета-тестирование — использование готовой версии для выявления ошибок перед окончательным выходом.

1 октября 2006-го зарегистрирован домен vkontakte.ru, а официальным днем запуска стало 10 октября.

Проект появился как закрытый. Зарегистрироваться могли только студенты, имеющие приглашения, под настоящими именем и фамилией. Новшеством для Рунета была возможность отмечать людей на фотографиях. Через полтора месяца регистрация стала открытой и началась рекламная кампания для увеличения числа пользователей.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Анварбек Чортеков

Фото из интернета. Анварбек Чортеков

Родился 10 октября 1920 года в селе Терек-Суу Туркестанской АССР (ныне Ат-Башинский район Нарынской области). Младший лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). 25 сентября 1943-го Анварбек Чортеков одним из первых переправился через Днепр в районе села Зарубинцы Монастырищенского района Черкасской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Во время боев за села Григоровка и Луковица Каневского района он заменил собой выбывшего из строя командира взвода и успешно руководил действиями подразделения, при этом сам был ранен, но остался в строю. Умер в 1998 году.

Родился полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943-го. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

Родился актер Бакирдин Алиев

Фото из интернета. Бакирдин Алиев в фильме «Эхо любви» (1974)

Родился 10 октября 1933 года в селе Кожомкул. Народный артист Киргизской ССР (1979).



Трудовую деятельность начал в Джалал-Абадском областном драматическом театре (1955-1963). Потом перевелся в Нарынский музыкально-драматический театр, где проработал до 1994-го.

Снимался в кино.

Внес неоценимый вклад в развитие культуры и театра страны.

Ушел из жизни 7 апреля 2014 года.

Умер государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Фото из интернета. Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождались инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях. В частности, на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велись строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народно-хозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

Умер 10 октября 2009-го.

Умер государственный деятель Абды Суеркулов