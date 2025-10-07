В Оше приостановили работу незаконно действующего камнедробильного завода

Региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля проверяет объекты, возведенные с нарушением законодательства. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в селе Бел Ноокатского района местный житель работал на камнедробильном оборудовании без необходимых разрешительных документов.

«Сотрудниками управления выдано предписание об освобождении самовольно занятого земельного участка, деятельность объекта приостановлена, а техника изъята. Ошское региональное управление продолжит регулярные проверки с целью наведения порядка в строительной сфере», — говорится в сообщении.