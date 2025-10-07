20:25
Общество

Европа стала лидером по числу взрослых курильщиков в мире

Европа стала лидером по числу взрослых курильщиков в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году табак употребляли 24,1 процента взрослых жителей. Также в Европе зафиксирована самая высокая распространенность курения среди женщин — 17,4 процента. Об этом говорится в новом глобальном докладе ВОЗ.

Отмечается, что несмотря на сокращение числа курильщиков на глобальном уровне, табачная эпидемия далека от завершения. Число потребителей табака во всем мире сократилось с 1,38 миллиарда человек в 2000 году до 1,2 миллиарда в 2024-м.

С 2010 года их количество уменьшилось на 120 миллионов человек, или на 27 процентов. Однако каждый пятый взрослый на планете по-прежнему зависим от табака, что ежегодно приводит к миллионам предотвратимых смертей.

«Миллионы людей бросают или вовсе не начинают употреблять табак благодаря усилиям стран по борьбе с табачной зависимостью», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ впервые оценила глобальное распространение электронных сигарет — более 100 миллионов человек в мире уже используют вейпы. Среди взрослых пользователей — не менее 86 миллионов, большинство из них живут в странах с высоким уровнем дохода.

Среди подростков (13–15 лет) — не менее 15 миллионов, причем в странах, где доступны данные, дети в среднем в девять раз чаще, чем взрослые, пользуются электронными сигаретами.

По данным ВОЗ, табачная индустрия продолжает выводить на рынок новые продукты и технологии — электронные сигареты, никотиновые пакетики, нагреваемый табак и другие изделия, которые вредят здоровью людей, особенно молодежи и подростков.

«Электронные сигареты подпитывают новую волну никотиновой зависимости, — отметил директор департамента ВОЗ по детерминантам здоровья, его продвижению и профилактике Этьен Круг. — Их рекламируют как средство снижения вреда, но на самом деле они приучают детей к никотину еще раньше и угрожают перечеркнуть десятилетия достигнутого прогресса».
