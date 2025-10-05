15:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Два спектакля из КР участвуют в фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге

Школа-студия при Русском драмтеатре имени Чингиза Айтматова приглашена для участия в ХХХV международном театральном фестивале «Балтийский дом», который пройдет 15-18 октября в Санкт-Петербурге.

В этом году фестиваль проходит под девизом «Место силы». На нем будут представлены постановки театров из Бахрейна, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Индии и субъектов федерации России.

Театральная студия Русского драмтеатра покажет зрителям два спектакля — «Река на асфальте» по произведению русского драматурга Дмитрия Липскерова и «Овраг» по мотивам повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346026/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Иссык-Кульский музыкально-драматический театр представит два спектакля в Москве
В Бишкеке стартовал международный фестиваль к 110-летию поэта Алыкула Осмонова
Государственный театр юного зрителя после реконструкции принял первых зрителей
В Бишкеке пройдет международный танцевальный фестиваль United Dance Weekend
Русский театр драмы показал спектакль «Вий» на фестивале в Петрозаводске
Информационно-деловой центр Петербурга откроют в Бишкеке
В Бишкеке пройдет фестиваль технологий и инноваций Urban Night Fest 2025
В Бишкеке открылся X международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE
Более 220 человек примут участие в Республиканском театральном фестивале
В Таласе прошел фестиваль органической продукции
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября увеличили пенсии: средний ее&nbsp;размер достиг 11226 сомов В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии: средний ее размер достиг 11226 сомов
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
5 октября, воскресенье
15:00
Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читателей 24.kg Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читате...
14:42
Президент открыл спортивно-оздоровительный комплекс «Булак» в Оше
14:32
В Германии увеличивается число учеников, бросающих школу по своей инициативе
14:05
В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
13:47
Для кыргызов флаг не просто символ, а часть мировоззрения — Садыр Жапаров