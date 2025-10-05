Два спектакля из КР участвуют в фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге

Школа-студия при Русском драмтеатре имени Чингиза Айтматова приглашена для участия в ХХХV международном театральном фестивале «Балтийский дом», который пройдет 15-18 октября в Санкт-Петербурге.

В этом году фестиваль проходит под девизом «Место силы». На нем будут представлены постановки театров из Бахрейна, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Индии и субъектов федерации России.

Театральная студия Русского драмтеатра покажет зрителям два спектакля — «Река на асфальте» по произведению русского драматурга Дмитрия Липскерова и «Овраг» по мотивам повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг».