6 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», 18, переулки Озерный, Кукурузный, отрезки улиц Карагачевой, Елебесова, Фирсова, 7-й микрорайон, 15/3;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Кызыл-Суу), улица Ахунбаева, 187А, отрезки улиц Ахунбаева, 27-28-я Линия, Джунусалиева, Айни, Руставели, 3-я линия, 2-я линия, Абдрахманова, Фрунзе;

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Бурана);

9.00-13.00 — жилмассив «Маданият» (улицы Эгинчиева, Темировская, Талды-Суйская, Буурдинская);

9.00-18.00 — микрорайон «Достук», 1/10, село Маевка;

12.45-14.45 — отрезки улиц Фучика, Кронштадской, 17(СМУ);

13.00-18.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Месароша, Профсоюзная, Кайназаровой, Эркин Эл, Дыйкан);

15.00-18.00 — отрезок улицы Лумумбы (военная часть).

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Бору-Баш, Чикеева, Жаманкеева, Жакыпова, 38, 40, Коенкозова 100, Бооронбай-Бий, 103, Московская, 125, Дасифу, Кравцова, Шахматова, Фрунзеская, Кузбасская), села Булан-Соготу, Кен-Суу, Тюп, Николаевка, Шапак, Орлиное, Отрадное, Каракол, Чолпон, Жылдыз, Тепке Тегизчил, Боз-Булун, Кара-Жал, Курорт Жыргалан, Курбу, Дон-Талаа, Ак-Сай, Конур Олон, Каджи-Сай.

3 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, Колхозная), Кок-Жар улицы Майрам, Кыял, Мехлесхоз, Салкын, Таш-Добо (СПК Гидрогеолог), Байтик, Новостройка.

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта;

9.00-17.00 — села Эрик-Туу, Ири-Суу, Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ворошилова), Кичи-Кемин (улицы Бектенова, Омуралиева).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Пржевальского, Марковского, Герцена, Салиева, Пушкина, Октябрьская, Некрасова, Р.Люксембург, Валиханова, Набережная, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13 Кооператив»), села Милянфан, Нижний Норус, Интернациональное (улицы Новая, Лермонтова, Молодежная), Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Новая, Крупская), Садовое (улицы Степная, Кузнечная, Дзержинского, Советская, Садовое, МТС), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звезная, Урожайная), Петровка (улицы Заводская) Садовое (улица Ситникова);

9.00-18.00 — село Темен-Суу (улица Красноармейская).

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Алтын-Ордо, Эркин-Тоо, Ала-Тоо, новостройка, Проектируемая, контур 498, 484, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Байсуу, Береке, Берен, Жетиген, Катиева, Линия, Дыйканбаев, Жакшылык, Ак-Жол, Таштанбек, Ак-Илбирс, Ак-Кайым, Жаштык, Каттообек, Анаралы-Ата, Балбаев, Гулматов, Тоголон-Ата, Ийгилик, Эргеш-Ата, Сагын, Аксы, Тилектеш, Ынтымак, Жанузак у. М., Жаны-Куч, Базаралы, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Талас, Ак-Тал, Биримдик, Жолдубаев, Арашан, Машрап к. Сонун, Медер, С.Чокморов, Ч.Айтматов, Ыйман, Абдыкыяз, Сагын, Ак-Буура, новостройка, улицы Проектируемая, Лущихина, Курманжан датка, Белек Биримдик, Келдибаев, Тынчтык, Ормон-Хан, Новостройка);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Корсаковых, Димитрова, Тынчтык, Ошская, Фрунзе, Северная, Южная, Пишпек, Усупбаева, Молодежная, Токтогула, Колхозная, Пограничная, Бейшеналиева, Пушкина, Степная, Учительская, Ворошилова, Гоголя, Деповская, Луговая, Строительная, Проектируемая, Комсомольская, Пригородная, Советская, Западная, Крупской, Садовая, Лавровых, Чон-Арык, Громовой, Свердлова, Тупик, Школьная, Крупская, Репина, Мира, Лавровых, Гагарина, Заводская, Кирова, Восточная, Ключевая, Актилек, Баетова, переулок Ключевой, тупиуи Колхозный, Корсаковой, Крупской, Школьный, жилмассив «Поле Чудес»);

16.00-19.00 — село Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Ак-Шоола, Баян, Тан-Шоола, Ынтымак);

9.30-17.00 — села Заря (улица Сокулукская), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулки Зеленый, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 Лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе, Пушкина, Степная, Забайкальская Чекменева, Школьная, Северная, Дружба, Новая, Олимпий РЭСская, Балыкбаева, переулки Забайкальский, Школьный, садовое товарищество «Южное»), Кун-Туу (улицы Спортивная, Царенко, Исмаила, Заводская, Иманалиева, Проектируемая, Джамгырчинова, Молдосан, Садовая, Ашырбек, Сейдесембаева, Бейшеналиева, Новая, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Сырдыбай Каменная, Кудайбергенов, Касым, переулок Больничный), Шалта (улицы Алмазбеков, Восточная, Гагарина, Шукуралиева, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка), Торт-Куль (улицы Проектируемая, Западная, Советская, Центральная, Новая);

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Подгорная, Верхняя), Панфиловка (улицы Центральная, Южная, Первомайская, Заречная, Жаштык, Джапаркулова, Тихонова, Осмонова, Подгорная, Тилебалиева, Каиндинская, Пионерская, Почтовая, Октябрьская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улицы Дубовицкого, Гвардейская, Неделина, Боконбаева, Советская, Дунларова, 1-й микрорайон, дома № 17, 17А), село Султан.

Иссык-Атинский РЭС