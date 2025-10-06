В части Бишкека 7 октября отключат холодную воду

В части Бишкека 7 октября 2025 года с 9.00 до 24.00 в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Район отключения ограничен:

улицами Джунусалиева, Гагарина, Асаналиева, Боронбая, Жазыйра, Чортекова, Айни, Муромская, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Курсант, Торугарт, Льва Толстого, Калыка Акиева, 8-я линия, переулками Охотский, Волгоградский до реки Ала-Арча и улицей Болтагулова.

Фото мэрии Бишкека

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах «Гагарина», «Юго-Западный» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.