09:54
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

В части Бишкека 7 октября отключат холодную воду

В части Бишкека 7 октября 2025 года с 9.00 до 24.00 в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Район отключения ограничен:

  • улицами Джунусалиева, Гагарина, Асаналиева, Боронбая, Жазыйра, Чортекова, Айни, Муромская, Омур, Алыкулова, Ахунбаева, Курсант, Торугарт, Льва Толстого, Калыка Акиева, 8-я линия, переулками Охотский, Волгоградский до реки Ала-Арча и улицей Болтагулова.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах «Гагарина», «Юго-Западный» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345962/
просмотров: 737
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке 2 октября временно отключат воду. Обновленный список улиц
В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой воды
В части Бишкека 30 сентября отключат подачу питьевой воды
В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат воду
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября
В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой воды
Внимание! 2 сентября в части Бишкека отключат воду
В части Бишкека 28 августа почти на сутки отключат питьевую воду
Центр Бишкека останется без питьевой воды
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Следует&nbsp;ли вернуть в&nbsp;Кыргызстане смертную казнь? Опрос Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
Гражданам РФ&nbsp;до&nbsp;14&nbsp;лет запретят въезд в&nbsp;Кыргызстан без загранпаспорта Гражданам РФ до 14 лет запретят въезд в Кыргызстан без загранпаспорта
Бизнес
&laquo;Ссылка на&nbsp;успех!&raquo; от&nbsp;KICB. Скачай приложение и&nbsp;стань миллионером «Ссылка на успех!» от KICB. Скачай приложение и стань миллионером
&laquo;Элкарт+&raquo; запускает новые привилегии в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; «Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
6 октября, понедельник
09:38
Биткоин снова побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч Биткоин снова побил исторический рекорд, превысив отмет...
09:38
Мировые цены на говядину достигли рекордного максимума с 1960 года
09:24
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
09:19
«Ссылка на успех!» от KICB. Скачай приложение и стань миллионером
09:18
Трамп убедил Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с ХАМАС нецензурно