Смертная казнь в мире: список стран, где она еще применяется

Смертная казнь остается одной из самых противоречивых мер наказания в современном мире. По данным Amnesty International, к концу 2024 года 113 государств полностью отменили смертную казнь, еще 32 страны ограничили ее применение или фактически не используют. Однако в 54 странах эта мера наказания по-прежнему сохраняется.

Где казни проводятся чаще всего

Лидером по числу казней остается Китай, где официальная статистика засекречена, но правозащитники говорят о тысячах случаев ежегодно. В Иране в 2024 году зафиксировано не менее 972 казней — это второе место в мире. В Саудовской Аравии казнили не менее 345 человек. В числе стран с регулярным применением смертной казни также Ирак, Египет, Йемен, Сомали, Сингапур.

США и Азия
В Соединенных Штатах Америки смертная казнь сохраняется в 27 штатах. Наибольшее количество казней проводится в Техасе, Флориде и Оклахоме. В 2024 году там было приведено в исполнение 25 приговоров.
В Японии казни редки, но сохраняются. В Сингапуре смертная казнь применяется за убийства и наркотрафик. В Индии, Пакистане и Бангладеш приговоры исполняются нерегулярно.

Европа
На европейском континенте смертная казнь полностью отменена. Исключение составляет Беларусь, где она продолжает применяться.

СНГ
В странах СНГ смертная казнь либо отменена, либо действует мораторий.

  • Беларусь остается единственным государством СНГ и Европы, где смертная казнь реально применяется.
  • В России установлен бессрочный мораторий с 1996 года.
  • В Казахстане смертная казнь окончательно отменена в январе 2021 года.
  • В Узбекистане высшая мера наказания исключена из законодательства с 1 января 2008 года.
  • В Таджикистане действует бессрочный мораторий с 2004 года.
  • В Армении, Азербайджане, Молдове смертная казнь также исключена из законодательства.

Кыргызстан: отмена и новая дискуссия


В Кыргызстане последняя казнь была приведена в исполнение в 1998 году. С тех пор смертные приговоры заменялись пожизненным заключением, а в 2007 году смертную казнь официально отменили.

Однако тема вновь стала предметом обсуждения после резонансного преступления в Иссык-Кульской области, где жертвой насилия и убийства стала несовершеннолетняя девочка.
