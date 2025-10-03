В аэропорту «Манас» проверили качество нового асфальта на взлетной полосе

Сотрудники Республиканского центра сертификации в строительстве при Министерстве строительства провели контрольные испытания нового асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты отобрали образцы битума и керны асфальтобетонного покрытия для лабораторных испытаний. Исследования покажут, соответствует ли использованный материал действующим стандартам и требованиям.

Итоговый протокол испытаний станет основой для оценки надежности взлетно-посадочной полосы. Это позволит гарантировать ее безопасную эксплуатацию и долгий срок службы, отметили в Минстрое.