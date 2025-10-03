11:14
Общество

Смертной казни нет места в 2025 году — Верховный комиссар ООН по правам человека

Офис ООН по правам человека в Центральной Азии распространил заявление Верховного комиссара Фолькера Тюрка относительно смертной казни.

По его словам, смертной казни нет места в 2025 году. Она посягает на человеческое достоинство, ожесточает общество и подрывает системы правосудия.

Фолькер Тюрк отметил, что общее количество казней растет. Две трети стран и территорий мира официально отменили их, а около 30 продолжают приводить приговоры в исполнение. Между этими двумя группами находится более 40 государств в «подвешенном» состоянии. Они прекратили казни на практике, но не закрепили юридически.

«Он не имеет права жить и дышать»: родные убийцы Айсулуу требуют высшей меры

Верховный комиссар ООН призвал все правительства ввести официальные моратории, смягчить смертные приговоры, отменить обязательное применение смертной казни и сократить перечень преступлений, за которые может назначаться смертная казнь, — как этапы на пути к ее полной отмене.

«Смертная казнь доказала свою несостоятельность как средства сдерживания преступности. Путь к защите общества лежит не через казни, а через сильные институты и подотчетность», — подчеркнул он.

Напомним, Садыр Жапаров поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей и изнасилование с убийством женщин.

Такое заявление глава государства сделал после смерти жительницы Каракола 2008 года рождения. Айсулуу пропала 27 сентября, а позже ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения — задержан в Бишкеке.
