В Кыргызстане совершенствуют образование в области реабилитации

Национальные и международные эксперты 8-10 октября соберутся в Кыргызской государственной медицинской академии в Бишкеке на форуме по разработке учебных планов для двух новых специальностей для нашей республики «Физическая терапия» и «Эрготерапия» и усилению учебного плана по специальности «Логотерапия» в области реабилитации под девизом «Создание будущего реабилитационных профессий в Кыргызстане». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

По их данным, доступ к профессиональным реабилитационным услугам имеет ключевое значение для обеспечения детей и взрослых с инвалидностью, а также людей, восстанавливающихся после травм или заболеваний.

«В КР нехватка подготовленных специалистов остается одной из главных преград на пути развития этой сферы. Совместные усилия представителей государственных органов, университетов, профессиональных ассоциаций и международных экспертов помогают разработать образовательные программы по физиотерапии, эрготерапии и логопедии (речевая терапия)», — отмечают организаторы.

Международные эксперты из World Physiotherapy, WFOT и IALP приветствовали эту инициативу, подчеркнув, что Кыргызстан становится одной из первых стран Центральной Азии, которая предпринимает системные шаги по внедрению международно признанных учебных планов в области реабилитации.

Семинар проводится совместно с Министерством здравоохранения, КГМА и университетами-партнерами при поддержке ЮНИСЕФ, STLI, «Аплифт» и международных профессиональных ассоциаций.