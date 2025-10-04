В Бишкеке 4 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — жилмассив « Ак Ордо», улица Бурана.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли парламентские выборы

Для участия в выборах Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов допустила только 16 партий.

Больше всего голосов избирателей набрали «Биримдик» — 24,53 процента; «Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента; «Кыргызстан» — 8,74 процента и «Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Сразу после оглашения предварительных итогов выборов все оппозиционные партии, не вошедшие в парламент, начали организовывать митинги по всей стране.

6 октября 2020 года после протестов ЦИК признала итоги голосования недействительными.

Всемирный день защиты животных

Фото с камеры видеонаблюдения в заповеднике «Байбоосун»

Всемирный день защиты животных учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

4 октября известно как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182-1226), который считается покровителем животных.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.

Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября.

Праздник появился благодаря американскому художнику Харви Бэллу. В 1963 году к нему обратились представители одной страховой компании с просьбой придумать яркий и запоминающийся символ — визитную карточку. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом».

Девиз дня: Do an act of kindness. Help one person smile («Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке»).

Произошел первый переход на новый календарь

Фото из интернета. В России григорианский календарь введен в 1918 году

4 октября 1582 года по указу Папы Римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который назван по имени Папы Григорианским.

Современный календарь берет начало от древнеримского Юлианского календаря, который введен с 1 января 45-го до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем. В Юлианском календаре каждые четыре последовательных года состоят из трех по 365 дней и одного високосного в 366 дней. Таким образом, год Юлианского счисления равен 365,5 дня, и он длиннее тропического года на 11 минут 12 секунд.

Эти ежегодные запаздывания в 128 лет достигают одного дня. В 1582-м накопившаяся разность в 10 дней исправлена, а для предупреждения ее повторения в католической Европе принята новая система летоисчисления — Григорианская.

В 1582 году жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день — 15 октября.

Григорианский календарь в разных государствах введен в разное время. К середине прошлого века им пользовались практически все страны мира. В России он введен после Октябрьской революции, в 1918-м, в соответствии с которым введена поправка в 13 суток.

На орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли

Фото из интернета. Выведен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли

Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7.

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник — 1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958-го, совершив 1 тысячу 440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Мидин Алиев

Родился 4 октября 1928 года в селе Кочкорка Нарынской области. Доктор медицинских наук (1965), профессор, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области высокогорной медицины. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе восемь монографий.

Под руководством Мидина Алиева защищены 15 кандидатских диссертаций.

Умер в 1997-м.

Родился профессор Тынымбек Ормонбеков

Родился 4 октября 1945 года в селе Акчи-Карасуу Джалал-Абадской области. Доктор технических наук (1990), профессор (1992), член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области теоретической и прикладной механики, технологии базальтовых волокон. Опубликовано более 80 научных работ, в том числе 10 монографий и 1 учебник.

Под руководством Тынымбека Ормонбекова защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций.

Умер в 2011-м.

