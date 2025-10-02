Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов

В России не ходят в школу несколько сотен тысяч детей мигрантов. Как пишет RT, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Выступая на круглом столе по совершенствованию миграционной политики в Узбекистане, он призвал не игнорировать, а решать эту проблему.

«Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию», — сказал Валерий Фадеев.

Он добавил: также необходимо «продумывать», как уже в РФ учить детей русскому языку, напомнив, что за получение образования ответственность несут родители.