В Нарынской области строили асфальтовый завод без разрешения

Нарынское региональное управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля проверило строительные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

По ее данным, обследованы асфальтовый завод и дробильное предприятие, возводимые в селе Жалгыз-Терек.

«Установлено, что компания «Ченюань» вела строительство без разрешительных документов и регистрации в реестре, фактически осуществляя работы самовольно. По итогам проверки в отношении фирмы составлен акт, выдано письменное предписание об устранении нарушений, а также наложен административный штраф в размере 200 тысяч сомов», — говорится в сообщении.