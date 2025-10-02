После инцидента между учениками директор школы в Караколе получил выговор

Министерство просвещения прокомментировало инцидент в общеобразовательной школе № 2 имени Байсары уулу Кыдыр Аке в Караколе Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, созданная комиссия Каракольского городского отдела образования проводит тщательную проверку «недоразумения», возникшего между учащимися 7-го класса.

В настоящее время с учениками работают психологи Иссык-Кульского государственного университета.

Даны поручения организаторам внеклассной работы и социальным педагогам общеобразовательных школ Каракола по проведению разъяснительной работы.

Кроме того, директору, организатору внеклассной работы и социальному педагогу школы объявлен выговор.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где ученик избивает девочку в классе.