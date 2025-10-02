17:55
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Общество

После инцидента между учениками директор школы в Караколе получил выговор

Министерство просвещения прокомментировало инцидент в общеобразовательной школе № 2 имени Байсары уулу Кыдыр Аке в Караколе Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, созданная комиссия Каракольского городского отдела образования проводит тщательную проверку «недоразумения», возникшего между учащимися 7-го класса.

В настоящее время с учениками работают психологи Иссык-Кульского государственного университета.

Даны поручения организаторам внеклассной работы и социальным педагогам общеобразовательных школ Каракола по проведению разъяснительной работы.

Кроме того, директору, организатору внеклассной работы и социальному педагогу школы объявлен выговор.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где ученик избивает девочку в классе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345755/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
При строительстве новой школы в Баткене выявлены нарушения
Дорожные разборки в Бишкеке: неизвестные ногами крушат авто на улице
Как будет выглядеть президентский лицей «Акылман» в Манасе
В городе Ош сотрудники УПСМ подрались прямо в кабинете
В Бишкеке ссора из-за мусора у ворот обернулась дракой и скандалом
Ош: в селе Аскалы завершено строительство новой школы
До 20 тысяч детей приезжают учиться в Бишкек из Чуйской области
Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся
В Кара-Балте эвакуировали школу № 5 из-за сообщения о бомбе
В Бишкеке сообщили о минировании школы № 84
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
2 октября, четверг
17:40
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей...
17:31
В «Мурас-Ордо» открыли новый сквер к 20-летию жилмассива
17:23
«Он не имеет права жить и дышать»: родные убийцы Айсулуу требуют высшей меры
17:01
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
16:47
После инцидента между учениками директор школы в Караколе получил выговор