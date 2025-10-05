Неделя-24. В Кыргызстане объявили выборы и вновь спорят о смертной казни

:Читайте по теме ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 30 ноября. Президент Садырбек Жапаров подписал указ об их назначении. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать их проведение в соответствии с законодательством и применить дистанционное голосование. Кабинету министров предписали выделить необходимые финансовые средства, принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка, уточнить данные Единого государственного реестра населения для формирования списков избирателей. Депутаты приняли решение о самороспуске 25 сентября.

С 1 октября 2025 года в Кыргызстане увеличили пенсии. Средний ее размер по стране после индексации достигнет 11 тысяч 226 сомов. Повышение коснется более 818 тысячи 700 пенсионеров. На это потребуется около 2,04 миллиарда сомов, отметили в Соцфонде.

Как изменились пенсии:

страховая часть пенсий до 50 тысяч сомов проиндексирована с коэффициентом 1,1. При этом минимальный размер повышения составит 600 сомов;

для пенсий со страховой частью свыше 50 тысяч сомов индексацию ограничили 5 тысячами сомов.

Минимальный общий размер пенсии с 1 октября составит 7,1 тысячи сомов с учетом надбавок (за исключением предусмотренных законом случаев).

В Кыргызстане произошло резонансное преступление — на Иссык-Куле изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Как выяснилось, на одной из автозаправочных станций в селе Барскоон ее подобрал проезжавший мимо водитель. В тот же день подозреваемый увез подростка в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где изнасиловал. После в окрестностях села Каджи-Сай он задушил девушку. Тело несовершеннолетней нашли уже в Кеминском районе Чуйской области. После преступления подозреваемый пытался скрыть следы: вымыл и бросил автомобиль, уничтожил телефон и SIM-карту. Однако его задержали в одном из жилмассивов Бишкека. Подозреваемый — ранее судимый мужчина, 1984 года рождения.

Это преступление вызвало острую полемику о необходимости возврата в Кыргызстане смертной казни за особо жестокие преступления. Так, Садыр Жапаров поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

С 1 октября 2025 года аппаратно-программные комплексы (АПК), установленные в рамках проекта «Безопасная страна», начали автоматически фиксировать водителей и пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности. Штраф за данное нарушение в Кыргызстане составляет 1 тысячу сомов.

Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью 24.kg признал: Кыргызстан ждет непростая зима. Воды в водохранилищах меньше, импорт электроэнергии растет, а тарифы в ближайшие годы будут повышать ежегодно. ПОДРОБНЕЕ

Иссык-Кульский Уч-Коргон — водохранилище, построенное женскими руками Когда тендер на строительство крупнейшего бассейна сезонного регулирования (БСР) в Тонском районе выиграла компания, которую возглавляет девушка, многие мужчины скептически переглянулись: «Ну, ну... посмотрим, что из этого выйдет». Сегодня в живописном урочище Уч-Коргон этот скепсис буквально закатывают в глину. Под руководством Алтынай Абдыкеримовой, главы подрядчика «Кыргыз Энергостроймонтаж», завершается возведение искусственной горы-плотины высотой 15 метров, которая уже к декабрю 2025 года подарит Иссык-Кульской области 4,3 миллиона кубометров воды для полива 817 гектаров новых земель. ПОДРОБНЕЕ

Жизнь после 65. Население Кыргызстана находится на пороге старости Фото из интернета. Одной из главных проблем пожилых людей называют сидячий образ жизни В Кыргызстане устойчиво растет число пенсионеров. На начало 2025 года в стране проживало более 407 тысяч граждан от 65 лет и выше, или 5,7 процента от общего населения. Об этом на круглом столе ко Дню пожилых людей сообщила заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева. Она также отметила: «Наше население находится на пороге старости, к 2030-му прогнозируется доля пожилых людей до 7 процентов». ПОДРОБНЕЕ

Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать Кыргызстанцы могут значительно сэкономить на лечении, если будут застрахованы. Без ОМС, например, придется оплачивать полную стоимость госпитализации в государственные больницы, отдельные услуги в центрах семейной медицины. Кому надо приобретать страховой полис и что он дает, 24.kg узнало в ФОМС. ПОДРОБНЕЕ

Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая Фото 24.kg. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин Бедность остается одной из наиболее острых и всеобъемлющих проблем современного мира, вызовом, с которым сталкивается человечество на протяжении всей своей истории. Стремление к лучшей жизни и искоренению нищеты является извечным двигателем развития обществ. В этом контексте опыт Китайской Народной Республики, совершившей беспрецедентный прорыв в борьбе с абсолютной бедностью, представляет собой ценный кейс для многих развивающихся стран, включая Кыргызстан. Об опыте Китая 24.kg рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин. ПОДРОБНЕЕ

Как жить без боли и стыда: откровенный разговор с врачом-проктологом Проктологические заболевания обсуждать в нашем обществе не принято. Хотя они могут возникнуть у любого. Главное — не стесняться, а вовремя обратиться к врачу, так как многие из «деликатных» болезней хорошо лечатся на начальном этапе. Подробнее об этом 24.kg рассказал общий хирург, проктолог Илим Кенжаев. ПОДРОБНЕЕ

Эдельвейсы Сон-Куля и Иссык-Куль. Фото и видео читателей Фото Евгения Липкина. Иссык-Куль 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому и Ала-Арчинским ущельям, посетим Иссык-Куль и Сон-Куль и заберемся на юг республики. Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому и Ала-Арчинским ущельям, посетим Иссык-Куль и Сон-Куль и заберемся на юг республики. ПОДРОБНЕЕ