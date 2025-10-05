Неделя-24. В Кыргызстане объявили выборы и вновь спорят о смертной казни

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 30 ноября. Президент Садырбек Жапаров подписал указ об их назначении. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать их проведение в соответствии с законодательством и применить дистанционное голосование. Кабинету министров предписали выделить необходимые финансовые средства, принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка, уточнить данные Единого государственного реестра населения для формирования списков избирателей. Депутаты приняли решение о самороспуске 25 сентября.
С 1 октября 2025 года в Кыргызстане увеличили пенсии. Средний ее размер по стране после индексации достигнет 11 тысяч 226 сомов. Повышение коснется более 818 тысячи 700 пенсионеров. На это потребуется около 2,04 миллиарда сомов, отметили в Соцфонде.
Как изменились пенсии:
-
страховая часть пенсий до 50 тысяч сомов проиндексирована с коэффициентом 1,1. При этом минимальный размер повышения составит 600 сомов;
-
для пенсий со страховой частью свыше 50 тысяч сомов индексацию ограничили 5 тысячами сомов.
Минимальный общий размер пенсии с 1 октября составит 7,1 тысячи сомов с учетом надбавок (за исключением предусмотренных законом случаев).
В Кыргызстане произошло резонансное преступление — на Иссык-Куле изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Как выяснилось, на одной из автозаправочных станций в селе Барскоон ее подобрал проезжавший мимо водитель. В тот же день подозреваемый увез подростка в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где изнасиловал. После в окрестностях села Каджи-Сай он задушил девушку. Тело несовершеннолетней нашли уже в Кеминском районе Чуйской области. После преступления подозреваемый пытался скрыть следы: вымыл и бросил автомобиль, уничтожил телефон и SIM-карту. Однако его задержали в одном из жилмассивов Бишкека. Подозреваемый — ранее судимый мужчина, 1984 года рождения.
Это преступление вызвало острую полемику о необходимости возврата в Кыргызстане смертной казни за особо жестокие преступления. Так, Садыр Жапаров поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.
С 1 октября 2025 года аппаратно-программные комплексы (АПК), установленные в рамках проекта «Безопасная страна», начали автоматически фиксировать водителей и пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности. Штраф за данное нарушение в Кыргызстане составляет 1 тысячу сомов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью 24.kg признал: Кыргызстан ждет непростая зима. Воды в водохранилищах меньше, импорт электроэнергии растет, а тарифы в ближайшие годы будут повышать ежегодно.
Иссык-Кульский Уч-Коргон — водохранилище, построенное женскими руками
Когда тендер на строительство крупнейшего бассейна сезонного регулирования (БСР) в Тонском районе выиграла компания, которую возглавляет девушка, многие мужчины скептически переглянулись: «Ну, ну... посмотрим, что из этого выйдет». Сегодня в живописном урочище Уч-Коргон этот скепсис буквально закатывают в глину. Под руководством Алтынай Абдыкеримовой, главы подрядчика «Кыргыз Энергостроймонтаж», завершается возведение искусственной горы-плотины высотой 15 метров, которая уже к декабрю 2025 года подарит Иссык-Кульской области 4,3 миллиона кубометров воды для полива 817 гектаров новых земель.
Жизнь после 65. Население Кыргызстана находится на пороге старости
В Кыргызстане устойчиво растет число пенсионеров. На начало 2025 года в стране проживало более 407 тысяч граждан от 65 лет и выше, или 5,7 процента от общего населения. Об этом на круглом столе ко Дню пожилых людей сообщила заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева. Она также отметила: «Наше население находится на пороге старости, к 2030-му прогнозируется доля пожилых людей до 7 процентов».
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы могут значительно сэкономить на лечении, если будут застрахованы. Без ОМС, например, придется оплачивать полную стоимость госпитализации в государственные больницы, отдельные услуги в центрах семейной медицины. Кому надо приобретать страховой полис и что он дает, 24.kg узнало в ФОМС.
Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая
Бедность остается одной из наиболее острых и всеобъемлющих проблем современного мира, вызовом, с которым сталкивается человечество на протяжении всей своей истории. Стремление к лучшей жизни и искоренению нищеты является извечным двигателем развития обществ. В этом контексте опыт Китайской Народной Республики, совершившей беспрецедентный прорыв в борьбе с абсолютной бедностью, представляет собой ценный кейс для многих развивающихся стран, включая Кыргызстан. Об опыте Китая 24.kg рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин.
Как жить без боли и стыда: откровенный разговор с врачом-проктологом
Проктологические заболевания обсуждать в нашем обществе не принято. Хотя они могут возникнуть у любого. Главное — не стесняться, а вовремя обратиться к врачу, так как многие из «деликатных» болезней хорошо лечатся на начальном этапе. Подробнее об этом 24.kg рассказал общий хирург, проктолог Илим Кенжаев.
Эдельвейсы Сон-Куля и Иссык-Куль. Фото и видео читателей
Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
На следующей неделе (6 −12 октября) несколько премьер, на которые рекомендуют обратить внимание. Среди них российский триллер «Как приручить лису» и американский «Последний рубеж». Любителям истории предложат новый сериал об Октябрьской революции в России. Кроме того, есть премьеры и продолжения боевиков и криминальных историй.