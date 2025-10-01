В Бишкеке 2 октября временно отключат воду. Обновленный список улиц

В столице отключат подачу питьевой воды 2 октября с 9.00 до 17.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, социально-бытовые учреждения и предприятия промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Под отключение попадут районы:

от улицы Махатмы Ганди по улице Куренкеева до улицы Дзержинского и на юг от улицы Куренкеева по улице Дзержинского до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе до улицы Тоголока Молдо, до улицы Рыскулова и по улице Рыскулова до проспекта Манаса и по проспекту Манаса до проспекта Чуй;

от проспекта Манаса по улице Рыскулова до улицы Турусбекова и по улице Турусбекова до улицы Михаила Фрунзе, по улице Михаила Фрунзе до улицы Молодой Гвардии.

Причиной временного прекращения подачи воды стали ремонтные работы на водозаборе «Белинский» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует жителям и организациям заранее запастись необходимым запасом питьевой воды.