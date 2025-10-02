00:36
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 октября дожди. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Эркин, Каркыра, Кожояр);
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 18 (1-2-й подъезды);
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Гоголя, Сагынбая, Токтогула, улицы Гоголя, дома № 12, 20, 53, 57, Московская, дома № 19, 37, Сагынбая, дом № 43а;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 58, 72, 73, 74;
  • 9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дом № 72, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Семизбел, Кадыр-Ата), отрезки улиц Логвиненко, Боконбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Маликова, Тойгонбаева, Гагарина);
  • 9.00-18.00 — отрезки переулка Дубосековского, улица Месароша, микрорайон «Достук», дом № 2/10, село Маевка (улицы Тепличная, Ала-Арчинская, Садовая, Молодая Гвардия, Скворцова, Восточная, Полевая, Набережная, Строительная, Берекет, Замандаш, Келечек, Биримдик), жилмассивы «23 га», «2 га», контур № 390.

  • 9.00-17.00 — от улицы Ганди по улице Куренкеева до улицы Дзержинского и на юг от улицы Куренкеева по улице Дзержинского до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе до улицы Тоголока Молдо, до улицы Рыскулова и по улице Рыскулова до проспекта Манаса и по проспекту Манаса до проспекта Чуй; от проспекта Манаса по улице Рыскулова до улицы Турусбекова и по улице Турусбекова до улицы Михаила Фрунзе, по улице Михаила Фрунзе до бульвара Молодой Гвардии.

  • 1-2 октября — районы, ограниченные улицами Алыбаева, Крылова, железной дорогой, улицей Осмонова.

У кого намечается той

Дуйшонкул Чотонов

Родился 2 октября 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Узбекистан.

Памятные даты

Международный день ненасилия

Международный день ненасилия, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007-го, отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869-го родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

В соответствии с резолюцией ООН международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». В документе подтверждаются «универсальная значимость принципа ненасилия», а также желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».

Международный день социального педагога

Отмечается ежегодно 2 октября.

В мае 2009-го в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

День рождения электронной почты

Днем рождения электронной почты считается 2 октября 1971 года.

В этот день отправлено первое в мире электронное письмо.

Инициатор и создатель Рэй Томлинсон, занимавший пост ведущего инженера компании BBN Technologies, говорит, что первое электронное письмо написано только заглавными буквами. С компьютера, находящегося в лаборатории Томлинсона, отправлена цитата из речи Авраама Линкольна.

Люди, которые меняли мир

Умер ученый Мирсаид Миррахимов

Родился 27 марта 1927 года во Фрунзе. Выдающийся ученый, врач-терапевт, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР.

Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».

Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.

Инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.

Умер в 2008 году.

Умер актер Владимир Скоропись

из интернета
Фото из интернета. Кадр из фильма «Мужчины без женщин» (1981)

Родился 25 октября 1940-го в Оше. Советский и кыргызский актер театра и кино, народный артист Киргизии.

В Русском драмтеатре имени Надежды Крупской проработал 50 лет, пройдя путь от актера до режиссера и директора. За годы работы в театре успешно сыграл сотни ролей в произведениях классического и современного репертуара. Осуществил постановку ряда спектаклей.

Трижды возглавлял театр — в 1985-1986, 1997-2000, 2007 годах.

Умер 2 октября 2014-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
