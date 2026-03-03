18:49
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Около 700 авто с иностранными номерами стоят на штрафстоянках

Около 700 автомашин с иностранными госномерами в настоящее время находятся на штрафстоянках. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

Читайте по теме
Повторной легализации авто с иностранными номерами не будет — Минэкономики

По его словам, в ведомство продолжают поступать обращения от граждан, которые не успели легализовать свои транспортные средства в установленный срок. В настоящее время по данному вопросу работает специальная комиссия.

Напомним, кампания по легализации авто с иностранными номерами проходила по указу президента с 1 апреля по 1 октября 2025 года. За шесть месяцев граждане зарегистрировали более 18 тысяч машин. Согласно правилам, транспорт, не прошедший регистрацию в срок, водворяется на штрафстоянку, а в дальнейшем может быть поставлен вопрос о его утилизации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364339/
просмотров: 865
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане зарегистрировано более 14 тысяч авто с иностранными номерами
Установлен крайний срок легализации авто с иностранными госномерами
За три месяца в КР легализовали почти 6 тысяч авто с иностранными номерами
Будут массовые рейды! ГУОБДД просит ускорить легализацию иностранных авто
Порядок въезда в Кыргызстан и эксплуатация иностранных авто в стране
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый лидер по&nbsp;объему уставного капитала «Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
3 марта, вторник
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территор...
18:43
В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза
18:27
«Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
18:22
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля
18:13
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей