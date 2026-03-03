Около 700 авто с иностранными номерами стоят на штрафстоянках

Около 700 автомашин с иностранными госномерами в настоящее время находятся на штрафстоянках. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, в ведомство продолжают поступать обращения от граждан, которые не успели легализовать свои транспортные средства в установленный срок. В настоящее время по данному вопросу работает специальная комиссия.

Напомним, кампания по легализации авто с иностранными номерами проходила по указу президента с 1 апреля по 1 октября 2025 года. За шесть месяцев граждане зарегистрировали более 18 тысяч машин. Согласно правилам, транспорт, не прошедший регистрацию в срок, водворяется на штрафстоянку, а в дальнейшем может быть поставлен вопрос о его утилизации.