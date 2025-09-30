В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города

В столице отключат подачу питьевой воды 2 октября с 9.00 до 17.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, социально-бытовые учреждения и предприятия промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Под отключение попадут районы, ограниченные улицами:

проспект Чуй, улица Михаила Фрунзе, проспект Манаса, проспект Жибек Жолу до реки Ала-Арчи;

улица Турусбекова, улица Баялинова, улица Абдрахманова.

Причиной временного прекращения подачи воды стали ремонтные работы на водозаборе «Белинский» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует жителям и организациям заранее запастись необходимым запасом питьевой воды.