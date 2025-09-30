11:00
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города

Фото пресс-службы мэрии

В столице отключат подачу питьевой воды 2 октября с 9.00 до 17.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, социально-бытовые учреждения и предприятия промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Под отключение попадут районы, ограниченные улицами:

  • проспект Чуй, улица Михаила Фрунзе, проспект Манаса, проспект Жибек Жолу до реки Ала-Арчи;
  • улица Турусбекова, улица Баялинова, улица Абдрахманова.

Причиной временного прекращения подачи воды стали ремонтные работы на водозаборе «Белинский» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует жителям и организациям заранее запастись необходимым запасом питьевой воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345390/
просмотров: 940
Версия для печати
Материалы по теме
В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой воды
В части Бишкека 30 сентября отключат подачу питьевой воды
В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат воду
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября
В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой воды
Внимание! 2 сентября в части Бишкека отключат воду
В части Бишкека 28 августа почти на сутки отключат питьевую воду
Центр Бишкека останется без питьевой воды
В части Бишкека 29 августа отключат воду
В центре Бишкека 26 августа не будет воды
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и&nbsp;стран Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
30 сентября, вторник
10:55
Мэрия города Ош пересаживается на электромобили Мэрия города Ош пересаживается на электромобили
10:46
Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников
10:42
В США ограничили выдачу прав для мигрантов — водителей грузовиков
10:31
В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет
10:30
На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан