Общество

ЕБРР готов сотрудничать в новых направлениях по улучшению инфраструктуры Бишкека

На водозаборе «Орто-Алыш» прошла встреча первого заместителя мэра Мирланбека Байгончокова и заместителя мэра Нургазы Курманбекова с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Представители банка отметили положительные результаты ранее реализованных проектов и выразили готовность продолжать сотрудничество по новым направлениям.

Мирланбек Байгончоков, в свою очередь, подчеркнул, что город готов рассматривать проекты, направленные на улучшение городской инфраструктуры. Особым приоритетом остается модернизация системы водоснабжения, а также реконструкция инженерных сетей в новых жилых массивах, присоединенных к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы.

Также была отмечена актуальная необходимость строительства очистных сооружений на востоке и западе столицы.

Отдельно напомнили, что в рамках проекта Азиатского банка развития Бишкек уже приобрел 120 современных электробусов.

«Столица открыта к сотрудничеству и готова работать с международными партнерами для развития транспортной, коммунальной и экологической инфраструктуры», — заявил вице-мэр.
