ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения до $1,5 миллиарда на строительство крупной гидроэлектростанции в Центральной Азии. Об этом сообщила президент банка Одиль Рено-Бассо в интервью агентству Reuters.

Речь идет о проекте «Камбар-Ата-1», который считается одним из самых масштабных возобновляемых энергетических проектов региона. ГЭС мощностью 1 тысяча 860 мегаватт обеспечит электроэнергией Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, а также позволит увеличить объемы орошаемого земледелия.

Как уточняет Reuters, ранее ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Евросоюз и правительства трех стран подписали меморандум на 900 миллионов евро для реализации проекта.

По словам Одиль Рено-Бассо, банк рассматривает возможность предоставления трех суверенных кредитов по $500 миллионов каждый. Решение будет принято после обсуждения с партнерами и утверждения советом директоров.

Президент ЕБРР отметила, что интерес к инвестициям в возобновляемую энергетику растет во всех государствах присутствия банка, поскольку стоимость технологий снижается, а переход к зеленой экономике становится экономически выгодным.