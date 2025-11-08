В Бишкек направляют новые автобусы в рамках проекта ЕБРР «Зеленый город»

В рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития «Зеленый город» для Бишкека приобрели 95 современных экологичных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что все автобусы вышли с завода и направляются в столицу.

Как отметили в муниципалитете, поставка новых автобусов станет важным шагом в модернизации системы городского общественного транспорта.

«Новые автобусы обеспечат горожан удобным, безопасным и экологически чистым транспортом, а также повысят энергоэффективность и комфортность перевозок. Реализация данного проекта направлена на улучшение городской транспортной инфраструктуры, снижение вредных выбросов и создание современной устойчивой транспортной системы», — добавили там.