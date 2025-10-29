ЕБРР выделит до 400 миллионов для развития муниципальной инфраструктуры КР

Министр финансов Алмаз Бакетаев и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает начало подготовки рамочного соглашения о поддержке приоритетных проектов в сфере муниципальной инфраструктуры, ирригации и транспорта на общую сумму до 400 миллионов евро, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инициатива поспособствует развитию устойчивой инфраструктуры в стране и оптимизации инвестиций ЕБРР.

По данным Минфина, ЕБРР в рамках сотрудничества выделил второй транш финансирования до 3,3 миллиона евро, включая грант в 1,6 миллиона евро, на реализацию проекта модернизации водоснабжения в городе Базар-Коргон. Он обеспечит бесперебойный доступ к питьевой воде и улучшенным санитарным условиям для более 60 тысяч жителей.

Это уже седьмой суверенный инфраструктурный проект, подписанный ЕБРР в Кыргызстане в 2025 году.