Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс

Директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Нурлан Джумалиев рассказал на заседании постоянной комиссии горкенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии о ходе реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

Он напомнил, что кредитное соглашение по рекультивации Бишкекского санитарного полигона и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов (ТБО) в городе подписали в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР предоставил 22 миллиона евро, из них 11 миллионов в виде гранта и столько же в виде кредита.

«На сегодня не закончен компонент № 7, предусматривавший строительство сортировочного комплекса. Деньги на эти цели — 6 миллионов 280 тысяч евро (половина грант, половина кредит) — находятся на счету ЕБРР. Объявляли несколько тендеров, но не было ни одного участника, который бы пришел и за такие деньги построил на тот момент сортировочный комплекс. Мы писали в ЕБРР о перераспределении средств, но Евросоюз отказал. Объясняли тем, что нужно весь проект пересматривать, переписывать и снова проходить процедуру ратификации через Жогорку Кенеш. Это очень долгий процесс, поэтому нам отказали», — пояснил Нурлан Джумалиев.

Он добавил, что мэрия написала письмо об окончании проекта, поскольку «он потерял свою актуальность в связи со строительством в Бишкеке нового завода».

«На остальные 16 миллионов евро для МП «Тазалык» приобрели мусорные контейнеры, построили контейнерные площадки, приобрели спецтехнику (мусоровозы и поливальные машины), GPS-трекеры. Кроме того, провели рекультивацию половины старого полигона — 33 гектара — и построили новый по европейским стандартам. Также построен офис для нашего МП», — отметил Нурлан Джумалиев.

По его данным, на полигоне за 11 месяцев 2025 года принято 897 тысяч тонн отходов, из них:

389 тысяч тонн ТБО;

78 тысяч тонн уличного смета;

415 тысяч тонн отходов сноса и расширения дорог;

почти 9 тысяч тонн швейных отходов;

6,5 тысячи тонн стройотходов по договорам.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила финансовые нарушения при использовании кредитных и грантовых средств в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкеке».

Отметим, что прокуратура расследовала четыре уголовных дела по выделенным средствам.