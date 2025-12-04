17:26
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Общество

Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс

Директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Нурлан Джумалиев рассказал на заседании постоянной комиссии горкенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии о ходе реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

Он напомнил, что кредитное соглашение по рекультивации Бишкекского санитарного полигона и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов (ТБО) в городе подписали в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР предоставил 22 миллиона евро, из них 11 миллионов в виде гранта и столько же в виде кредита.

«На сегодня не закончен компонент № 7, предусматривавший строительство сортировочного комплекса. Деньги на эти цели — 6 миллионов 280 тысяч евро (половина грант, половина кредит) — находятся на счету ЕБРР. Объявляли несколько тендеров, но не было ни одного участника, который бы пришел и за такие деньги построил на тот момент сортировочный комплекс. Мы писали в ЕБРР о перераспределении средств, но Евросоюз отказал. Объясняли тем, что нужно весь проект пересматривать, переписывать и снова проходить процедуру ратификации через Жогорку Кенеш. Это очень долгий процесс, поэтому нам отказали», — пояснил Нурлан Джумалиев.

Он добавил, что мэрия написала письмо об окончании проекта, поскольку «он потерял свою актуальность в связи со строительством в Бишкеке нового завода».

Читайте по теме
В Бишкеке запустили выработку электричества на новом мусоросжигательном заводе

«На остальные 16 миллионов евро для МП «Тазалык» приобрели мусорные контейнеры, построили контейнерные площадки, приобрели спецтехнику (мусоровозы и поливальные машины), GPS-трекеры. Кроме того, провели рекультивацию половины старого полигона — 33 гектара — и построили новый по европейским стандартам. Также построен офис для нашего МП», — отметил Нурлан Джумалиев.

По его данным, на полигоне за 11 месяцев 2025 года принято 897 тысяч тонн отходов, из них:

  • 389 тысяч тонн ТБО;
  • 78 тысяч тонн уличного смета;
  • 415 тысяч тонн отходов сноса и расширения дорог;
  • почти 9 тысяч тонн швейных отходов;
  • 6,5 тысячи тонн стройотходов по договорам.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила финансовые нарушения при использовании кредитных и грантовых средств в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкеке».

Отметим, что прокуратура расследовала четыре уголовных дела по выделенным средствам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353442/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев
За 10 месяцев 2025 года в Бишкеке отстрелили более 14 тысяч собак
Когда исчезнут завалы мусора в Бишкеке, рассказал вице-мэр
Водителя, дрифтовавшего на улицах Бишкека, оштрафовали на 15 тысяч сомов
В Бишкеке появятся мусоросортировочные пункты
В Бишкеке хотят определить участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
Оштрафован водитель, выбросивший мусор на дорогу
Рост ОРВИ и гриппа. Поликлиники в Бишкеке работают до 20.00 и в выходные
Виновник гибели в ДТП Miss Universe Beauty вновь оказался в центре скандала
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
17:17
МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик» МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в ...
17:14
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
17:07
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
17:00
Использовать старые бахилы как вторсырье предлагает депутат БГК
17:00
Стратегическая география меняется: почему визит Садыра Жапарова в Пакистан важен