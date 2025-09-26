«Следы ледника»: мультфильм о снежном барсе впервые показали в Бишкеке

В честь Дня государственного языка в Бишкеке состоялась премьера мультфильма «Илбирс. Следы ледника». Об этом общественная организация «NABU Кыргызстан» сообщила в социальных сетях.
Мультфильм создан киностудией Central Asia Film. Режиссер проекта — Айбек Дайырбеков. Идея принадлежит директору ОО «NABU Кыргызстан» Толкунбеку Асыкулову, который также поддержал и профинансировал проект.
Сообщается, что работа над фильмом началась в начале года и была завершена за девять месяцев.
Режиссер Айбек Дайырбеков выделил технические особенности анимации, добавив, что фильм рассчитан не только на детей, но и на семейный просмотр.
Участники премьеры единогласно поддержали идею фильма, отметив, что показ на кыргызском языке окажет положительное влияние на сознание детей и отразит современные экологические проблемы.
В настоящее время мультфильм готовится к показу широкой публике.