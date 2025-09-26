«Следы ледника»: мультфильм о снежном барсе впервые показали в Бишкеке

В честь Дня государственного языка в Бишкеке состоялась премьера мультфильма «Илбирс. Следы ледника». Об этом общественная организация «NABU Кыргызстан» сообщила в социальных сетях.

Мультфильм создан киностудией Central Asia Film. Режиссер проекта — Айбек Дайырбеков. Идея принадлежит директору ОО «NABU Кыргызстан» Толкунбеку Асыкулову, который также поддержал и профинансировал проект.

Сообщается, что работа над фильмом началась в начале года и была завершена за девять месяцев.

Толкунбек Асыкулов отметил, что главная цель мультфильма — привлечь внимание общества к проблеме сохранения редкого вида — снежного барса. Кроме того, фильм затрагивает вопросы сокращения ареала обитания леопарда и браконьерства, что помогает вызвать сочувствие не только к животным, но и к людям, занимающимся их охраной. Он подчеркнул, что подобные проекты особенно актуальны в наше время и служат важным инструментом экологического просвещения подрастающего поколения.

Режиссер Айбек Дайырбеков выделил технические особенности анимации, добавив, что фильм рассчитан не только на детей, но и на семейный просмотр.

Участники премьеры единогласно поддержали идею фильма, отметив, что показ на кыргызском языке окажет положительное влияние на сознание детей и отразит современные экологические проблемы.

В настоящее время мультфильм готовится к показу широкой публике.