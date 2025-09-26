ЦИК назначил оператора для обслуживания автоматизированных систем выборов

ЦИК КР определил технического оператора, который будет отвечать за автоматизированные информационные системы, используемые при подготовке и проведении выборов и референдумов.

Согласно постановлению ЦИК, эти функции возложены на государственное учреждение «Кызмат».

На «Кызмат» возлагается разработка, техническое обслуживание и обновление информационных систем, подготовка комплектов оборудования для идентификации избирателей и загрузка в единую базу данных списков, составленных на основе биометрических и личных данных граждан. Кроме того, учреждение должно будет передавать оборудование ЦИК для дальнейшего использования.

Информационно-коммуникационное управление ЦИК должно подготовить и заключить соответствующий договор с «Кызмат».