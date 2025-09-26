11:17
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

ЦИК назначил оператора для обслуживания автоматизированных систем выборов

ЦИК КР определил технического оператора, который будет отвечать за автоматизированные информационные системы, используемые при подготовке и проведении выборов и референдумов.

Согласно постановлению ЦИК, эти функции возложены на государственное учреждение «Кызмат».

На «Кызмат» возлагается разработка, техническое обслуживание и обновление информационных систем, подготовка комплектов оборудования для идентификации избирателей и загрузка в единую базу данных списков, составленных на основе биометрических и личных данных граждан. Кроме того, учреждение должно будет передавать оборудование ЦИК для дальнейшего использования.

Информационно-коммуникационное управление ЦИК должно подготовить и заключить соответствующий договор с «Кызмат».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345001/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение трех дней
ЦИК напоминает правило выборов: «Один избиратель — один кандидат — один голос»
В ЦИК избрали двух новых членов: один из них — бывший госсекретарь
Жогорку Кенеш досрочно освободил от должности члена ЦИК Анар Дубанбаеву
ЦИК: Граждане Кыргызстана смогут проголосовать на выборах дистанционно
ЦИК утвердила новый порядок формирования и уточнения списков избирателей
Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное
Дастан Бекешев: Парламент готовится к самороспуску, кампания будет сокращенной
Один избиратель — один кандидат. ЦИК КР усиливает разъяснительную работу
Парламент досрочно прекратил полномочия члена ЦИК Гульшаркан Култаевой
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
11:17
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
11:09
Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 сентября
10:58
В Пакистане подростку дали 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG
10:51
FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года