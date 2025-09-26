09:43
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан

В Алматы прибыл голливудский актер Джеки Чан. В Сети распространяются кадры из международного аэропорта, где звезду сопровождали сотрудники кинокомпании Salem Entertainment, сообщает Orda.kz.

Сегодня же фото с Джеки Чаном опубликовал бывший замакима Алматы, а ныне президент борцовского промоушена Nomad Wrestling Максат Кикимов.

«Его фильмы не только развлекали нас, но и вдохновляли на активность, занятия спортом и веру в то, что все возможно. По его примеру многие люди впервые пришли в спорт. Благодарим вас за эпоху потрясающих фильмов, которые до сих пор дарят силу и мотивацию миллионам людей»,
— подписал он свой пост.

Пользователи предполагают, что Джеки Чан прилетел на матч «Кайрат» — «Реал», однако официального подтверждения этой версии нет. Позже актера заметили на курорте «Шымбулак».

из интернета
Фото из интернета. Джеки Чан в Казахстане

Salem Entertainment попадала в новости в апреле 2025 года, когда компания расторгла контракт с актером Шарипом Сериком после скандала с его избиением девушки. Тогда из фильма «Патруль: последний приказ» вырезали все сцены с его участием.

Джеки Чан — далеко не последняя мировая звезда, посетившая Казахстан в последние дни. Ранее певица Дженнифер Лопес и группа Backstreet Boys дали концерты в этой стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344980/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан приобретает 300 локомотивов американской компании Wabtec
Казахстан опроверг экспорт бензина в Узбекистан
На ТЭЦ Бишкека поступит 200 тысяч тонн угля из Казахстана
Группу Backstreet Boys оригинально встретили в Астане
Казахстан закупил у Китая технологии для массовой слежки — расследование
Казахстанцам не нужно сдавать тест на русский язык — Владимир Путин обновил указ
В детсаду Талдыкоргана (Казахстан) детей кормили едой с насекомыми
Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
Для безопасности. Совместные военные учения проведут Казахстан и Узбекистан
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
09:32
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10» В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных...
09:25
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
09:23
Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
09:21
В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан
09:14
Производство пищевых продуктов в КР растет и составило более 46 миллиардов сомов