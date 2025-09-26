В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан

В Алматы прибыл голливудский актер Джеки Чан. В Сети распространяются кадры из международного аэропорта, где звезду сопровождали сотрудники кинокомпании Salem Entertainment, сообщает Orda.kz.

Сегодня же фото с Джеки Чаном опубликовал бывший замакима Алматы, а ныне президент борцовского промоушена Nomad Wrestling Максат Кикимов.

«Его фильмы не только развлекали нас, но и вдохновляли на активность, занятия спортом и веру в то, что все возможно. По его примеру многие люди впервые пришли в спорт. Благодарим вас за эпоху потрясающих фильмов, которые до сих пор дарят силу и мотивацию миллионам людей»,

— подписал он свой пост.

Пользователи предполагают, что Джеки Чан прилетел на матч «Кайрат» — «Реал», однако официального подтверждения этой версии нет. Позже актера заметили на курорте «Шымбулак».

Фото из интернета. Джеки Чан в Казахстане

Salem Entertainment попадала в новости в апреле 2025 года, когда компания расторгла контракт с актером Шарипом Сериком после скандала с его избиением девушки. Тогда из фильма «Патруль: последний приказ» вырезали все сцены с его участием.

Джеки Чан — далеко не последняя мировая звезда, посетившая Казахстан в последние дни. Ранее певица Дженнифер Лопес и группа Backstreet Boys дали концерты в этой стране.