Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение трех дней

Политические партии, которые намерены участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, обязаны в течение трех календарных дней после их назначения направить в Центризбирком письменное уведомление.

Как отмечает ЦИК, в уведомлении необходимо указать данные уполномоченного представителя партии, имеющего право подписи на избирательных документах, согласно статье 60 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

К уведомлению должны прилагаться:

  • копия регистрационного свидетельства партии;
  • нотариально заверенная копия устава;
  • копия паспорта руководителя;
  • список уполномоченных представителей;
  • их заявления и копии паспортов.

Документ должен быть подписан руководителем партии и заверен печатью.

Центризбирком напоминает, что только после выполнения этих требований партия получает право на дальнейшее участие в избирательном процессе. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344935/
