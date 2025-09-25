Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение трех дней

Политические партии, которые намерены участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, обязаны в течение трех календарных дней после их назначения направить в Центризбирком письменное уведомление.
Как отмечает ЦИК, в уведомлении необходимо указать данные уполномоченного представителя партии, имеющего право подписи на избирательных документах, согласно статье 60 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».
К уведомлению должны прилагаться:
- копия регистрационного свидетельства партии;
- нотариально заверенная копия устава;
- копия паспорта руководителя;
- список уполномоченных представителей;
- их заявления и копии паспортов.
Документ должен быть подписан руководителем партии и заверен печатью.
Центризбирком напоминает, что только после выполнения этих требований партия получает право на дальнейшее участие в избирательном процессе.